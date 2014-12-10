Важнейшей вехой в истории создания и развития противовоздушной обороны России явилось постановление Совета министров СССР от 9 августа 1950 г., которым открывались работы национального проекта по созданию системы противовоздушной обороны г. Москвы, получившей название С-25 (шифр «Беркут»). Спустя пять лет после начала работ, в 1955 г. Постановлением ЦК КПСС от 14 апреля № 720-435 и Постановлением СМ СССР от 7 мая № 893-533 система противовоздушной обороны С-25 была принята на вооружение.

Система противовоздушной обороны С-25 могла защитить от массированных авиационных ударов противника только г. Москву и ближнее Подмосковье. Важнейшие административные, промышленные и военные объекты СССР по-прежнему оборонялись ствольной зенитной артиллерией. Логичным путем создания современной противовоздушной обороны важнейших городов и промышленных районов СССР было бы дублирование московской системы обороны. Такая задача была поставлена в 1956 г. перед КБ-1 по созданию системы противовоздушной обороны г. Ленинграда (система С-50) на базе огневых средств С-25, расположенных в отличие от подмосковной системы на одном кольце.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина ПВ (антенный пост).

Снимок сделан в Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

Однако стоимость такой обороны была бы весьма высока, что не могла себе позволить страна, еще не оправившаяся от ран войны. Кроме того, по взглядам военных специалистов, крупным недостатком системы С-25 была ее стационарность, заключавшаяся в неподвижности средств системы и боевых секторов стрельбы (30 градусов относительно неподвижной биссектрисы сектора), что ограничивало способы построения систем противовоздушной обороны и повышало их стоимость.

Вместе с тем еще до завершения работ по созданию ЗРС С-25 постановлением ЦК КПСС и правительства «О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника» была задана в разработку КБ-1 первая перевозимая ЗРС С-75 с размещением средств на автомобильном шасси. 11 декабря 1957 г. разработанная с широким использованием опыта создания системы С-25 и успешно испытанная перевозимая шестикабинная система СА-75 «Двина» (разработчик – КБ-1, главный конструктор – А. А. Расплетин) принята на вооружение. К моменту принятия на вооружение все средства системы были уже освоены в производстве и серийные образцы ЗРК в массовом количестве начали поступать в войска. Первыми комплексами «Двина» оснащались войска, дислоцированные на главном западном направлении возможного удара вероятного противника – в районе Бреста. Начались поставки ЗРК в страны Варшавского договора и на Кубу. Технология и техническая документация на ЗРК сразу были переданы в КНР. Забегая вперед, можно сказать, что необходимость разработки мобильных зенитных ракетных комплексов в полной мере подтвердила война во Вьетнаме, а также военные конфликты последующих лет.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ

(управления).Рабочее место офицера

наведения. Снимок сделан в

Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

Одновременно 31 мая 1957 г. была задана разработка трехкабинного варианта ЗРК С-75М «Десна» с повышенной помехозащищенностью от активных и пассивных помех. Новый комплекс испытан и принят на вооружение уже в мае 1959 г. Система получила возможность селекции движущихся целей, что позволило существенно снизить минимальную высоту зоны поражения, а также обеспечить защиту от организованных противником пассивных помех. Для борьбы с постановщиками активных помех была введена автоматическая перестройка рабочей частоты в радиолокаторе наведения ракет.

В это же время в 1957 г. на основе объединения Научно-исследовательского зенитного артиллерийского института (НИЗАИ) Войск ПВО (г. Евпатория) с 9-м Научно-испытательным центром боевого применения истребительной авиации Войск ПВО страны (г. Курск) в г. Калинин (ныне г. Тверь) был создан новый институт – НИИ-2 ПВО (в последующем – НИИ-2 МО, 2 НИИ МО, 2 ЦНИИ МО СССР, 2 ЦНИИ МО РФ), призванный стать комплексным головным научным центром по всей проблематике противовоздушной обороны страны.

Массовое поступление на вооружение Войск ПВО нового зенитного ракетного вооружения потребовало от сотрудников научного управления зенитного ракетного вооружения НИИ-2 ПВО (далее в тексте – Институт), возглавляемого Н. Н. Федотенковым и Е. В. Золотовым, ускорить разработку методологии обоснования направлений развития зенитного ракетного вооружения, оценки его эффективности, боевой устойчивости и рационального построения систем зенитной ракетной обороны.

Такая методология была разработана. Она включала следующие основные направления:

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ

(управления ). Рабочее место оператора

ручного сопровождения по углу. Снимок

сделан в Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

исследование путей совершенствования тактико-технических характеристик и методов боевого применения зенитного ракетного вооружения, обоснование рационального типажа и перспектив его развития;

исследование помехоустойчивости радиоэлектронных средств зенитных ракетных комплексов и систем, путей ее повышения в условиях интенсивного радиопротиводействия противника;

исследование путей совершенствования методов и создания технических средств комплексной подготовки боевых расчетов подразделений и частей ЗРВ;

исследование путей совершенствования систем эксплуатации, повышения надежности и боеготовности зенитного ракетного вооружения, его сохраняемости;

исследование методов наведения и эффективности стрельбы ЗУР.

В результате проведенных Институтом работ:

получили дальнейшее развитие теоретические основы рационального построения группировок ЗРВ, устойчивых в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления вероятным противником. Показано, что боевая устойчивость и требуемая эффективность группировок может быть достигнута только при одновременном использовании ЗРК малой, средней и большой дальности действия в группировках ЗРВ (исполнители работ – Н. Н. Федотенков, Е. В. Золотов, Е. С. Фридман, Е. Ф. Васильев, Л. И. Литвин, И. Д. Толкунов, Ю. С. Леонтьев, Б. И. Голубев);

обоснованы тактико-технические требования к перспективным зенитным ракетным системам (Н. Н. Федотенков, Е. В. Золотов, Е. С. Фридман, Л. И. Литвин, Ю. И. Любимов, И. Д. Толкунов, Е. Ф. Васильев, В. К. Скобелин, Л. И. Тимофеев, А. А. Абраменко, В. А. Урусов, С. В. Ашметков, Ю. С. Леонтьев, В. Н. Молев);

положено начало созданию математических моделей радиоэлектронных средств, состоящих на вооружении и разрабатываемых ЗРС С-75, С-125, С-200, для оценки их помехоустойчивости в сложных помеховых условиях (В. К. Скобелин, Л. И. Тимофеев, Ю. Т. Алехин, В. В. Астрахов, Л. Г. Смышляева);

обоснован облик, сформулированы ТТТ, разработаны принципы построения тренажера для боевых расчетов зрдн С-75;

разработаны основные принципы построения и обоснованы ТТТ к тренажному комплексу «Тактика», предназначенному для обеспечения комплексной подготовки боевых расчетов полков и бригад ЗРВ по отражению массированных ударов СВН противника;

развернуты широкомасштабные исследования надежности и рациональных методов эксплуатации зенитного ракетного вооружения (Е. С. Цуканов, Н. Н. Матросов, А. И. Цибиков, Ю. Н. Буданов).



ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ (управления). Блок оператора РС по углу И31ВУ-4 крупным планом. Справа – экран системы ТОВ (телеоптического визирования). Снимок сделан в Учебном центре Военной академии воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

Начало 1960-х гг. тесно связано с завершением испытаний и массовым поступлением в войска новых зенитных ракетных комплексов разработки КБ-1 (ныне – ГСКБ «Алмаз-Антей»). Можно только удивляться колоссальной творческой производительности коллектива КБ в этот период. В 1957–1958 гг. ему были заданы практически одновременно три ОКР высокой сложности – разработка перевозимых ЗРС малой (С-125), средней (С-75В) и большой (С-200) дальностей.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ

(управления). Рабочее место оператора

ручного сопровождения по дальности. Снимок

сделан в Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

В апреле 1961 г. всего за три года завершены разработка и государственные испытания и принят на вооружение заданный Постановлением ЦК КПСС и правительства от 4 июня 1958 г. ЗРК СД С-75В «Волхов» (главный конструктор – А. А. Расплетин), отличавшийся от предыдущего ЗРК С-75 «Десна» расширенной зоной поражения по дальности и высоте, повышенной помехоустойчивостью.

Сотрудники НИИ-2 принимали активное участие в разработке проектов ТТЗ на ОКР, в военно-научном сопровождении разработки ЗРК, в разработке программно-методического обеспечения испытаний, в полигонных испытаниях средств комплексов на различных стадиях их разработки, в оценке точности наведения ЗУР, эффективности стрельбы, реализуемой зоны поражения и оценке реализуемой эффективности противовоздушной обороны объектов на основе данного ЗРК.

Основными участниками выполненных работ были Н. Н. Федотенков, Е. В. Золотов, И. В. Артемьев, С. М. Брейтман, Е. Ф. Васильев, С. М. Зверюго, И. Т. Зюзьков, Н. М. Костогаров, Н. И. Левинский, Л. И. Литвин, Ю. И. Любимов, Р. И. Прокофьева, В. К. Скобелин, И. Д. Толкунов, Е. С. Фридман, А. А. Шарков.

Сотрудники Института принимали также непосредственное участие в совершенствовании характеристик принятых на вооружение ЗРК, разработке ряда средств и устройств ЗРК, совершенствовании методов боевой работы, повышении степени ее автоматизации.

Так, в 1959 г. сотрудниками Института были разработаны предложения и алгоритмы по автоматизации процесса подготовки исходных данных для стрельбы в ЗРК С-75, а также обоснованы ТЗ на разработку автоматизированного прибора пуска АПП-75. С результатами работ была ознакомлена специальная комиссия из сотрудников 4-го ГУ МО и КБ-1 во главе с главным конструктором ЗРК А. А. Расплетиным. Подготовленные Институтом технические решения А. А. Расплетин одобрил и предложил перейти к разработке макетного образца АПП. В короткие сроки разработка макетного образца АПП-75 была организована на конкурсной основе 4-го ГУ МО. Одновременно разрабатывались три макетных образца в лаборатории НИИ-2 и в КБ-1. Макетные образцы отличались друг от друга алгоритмами, точностью аппроксимации границ зоны поражения и как следствие – габаритами. В Институте в разработке АПП-75 принимали активное участие П. Я. Шлаен, А. А. Шарков, А. Д. Замай, Б. В. Есенин, Г. В. Кутушев, В. Н. Пилюгин, Ю. Н. Цветов.

По результатам организованных специалистами 4-го ГУ МО госиспытаний на основании решения ГК ВПВО в 1962 г. на снабжение войск поступил АПП-75, разработанный сотрудниками НИИ-2. Группа сотрудников Института, принимавшая непосредственное участие в разработке принятого варианта построения АПП-75, получила авторское свидетельство на изобретение.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ

(управления). Рабочее место оператора

ручного сопровождения по азимуту. Снимок

сделан в Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

С внедрением АПП-75 в ЗРК С-75 значительно повысился уровень автоматизации процесса подготовки данных для стрельбы. Время подготовки данных для стрельбы сократилось в четыре раза, снизилась вероятность принятия неправильных решений. Автоматизированный прибор пуска был реализован во всех последующих образцах вооружения ЗРВ, что позволило существенно повысить их боевые возможности.

Важным результатом сложной исследовательской работы, проведенной в Институте под руководством Ю. И. Любимова, явились предложения по расширению зоны поражения ЗРК типа С-75 за счет использования стрельбы вдогон, приближения ближней границы зоны поражения, снижения ее нижней границы. В работе приняли активное участие А. С. Попович, Г. А. Аганин, Н. И. Аленов, Ю. Н. Богданов, И. Т. Зюзьков, А. Д. Козловская, Р. И. Прокофьева.

Особо следует отметить предложения по использованию пассивных участков полета ЗУР для увеличения дальности стрельбы. Дело в том, что до 1962 г. все ЗУР, состоявшие на вооружении ЗРК, использовали только активный участок работы двигательной установки, на котором реализовывались высокие маневренные возможности и точностные характеристики ЗУР. В то же время зарубежные ЗРК широко использовали и пассивный участок полета ЗУР. Инициатором работ по использованию пассивного участка для наведения ЗУР отечественных ЗРК явился Институт. Результаты проведенных на математических моделях исследований показали, что за счет использования пассивного участка и соответствующих доработок борта ЗУР и наземной аппаратуры зоны поражения принятых на вооружение ЗРК могут быть расширены не менее чем в 1,5–2 раза. Предложения Института были активно поддержаны сотрудниками 4-го ГУ МО М. Л. Бородулиным, И. С. Кошевым. Для отечественного ракетостроения это явилось началом нового этапа построения последующего поколения ЗУР. Пассивный участок стал неотъемлемой частью оптимизации их конструктивно-баллистических характеристик.



ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ (управления). Рабочие места операторов ручного сопровождения (слева направо: по углу, дальности, азимуту). Снимок сделан в Учебном центре Военной академии воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

С появлением на вооружении сложной зенитной ракетной техники обострилась актуальность задачи обучения боевых расчетов рациональным методам ведения боевой работы, особенно в прогнозируемых сложных условиях боя. В ходе опытно-исследовательских учений было установлено, что из-за недостаточной обученности боевых расчетов может быть утрачено до 50% потенциальной боевой эффективности ЗРК. Каждый ЗРК оснащался встроенным тренажером, позволявшим осуществлять начальную подготовку боевых расчетов и ее поддержание в течение необходимого времени. Однако появление новых видов тактики преодоления противником системы ПВО, новых видов противодействия стрельбе ЗРК потребовало расширения возможностей встроенного тренажера.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина УВ

(управления). Рабочее место оператора

системы управления стартом (СУС) и блоки

АПП-75В (автоматизированный прибор пуска).

Снимок сделан в Учебном центре Военной

академии воздушно-космической обороны

Фото: Михаил Ходаренок

В течение 1960–1965 гг. изобретателями в войсках, различными промышленными организациями было разработано около 10 различных вариантов тренажеров. Однако благодаря глубокой проработке принципов построения и облика тренажера на специально созданном в НИИ-2 имитационно-моделирующем стенде ЗРК С-75 опытный образец тренажера «Аккорд-75» одержал победу в острой конкурентной борьбе. Технический облик тренажера был согласован с главным конструктором ЗРК А. А. Расплетиным и после государственных испытаний его опытного образца был принят на снабжение войск. В дальнейшем на базе аппаратуры «Аккорд-75» был создан также тренажер для ЗРК С-125.

Основными разработчиками тренажера «Аккорд-75» являлись П. Я. Шлаен, Б. А. Королев, С. В. Ашметков, В. К. Скобелин, Б. А. Борецкий, Ю. А. Гончаренко, Б. В. Есенин, Б. В. Захаров, Г. Р. Кутушев, Э. З. Морошек, Л. Н. Никольский, А. А. Шарков, Б. М. Яковлев. За разработку тренажера большая группа сотрудников Института была удостоена Государственной премии СССР.

В первых образцах ЗРК С-75 не была предусмотрена система определения государственной принадлежности обнаруживаемых целей. Этот недостаток незамедлительно сказался на эффективности боевого применения ЗРК при борьбе с нарушителем воздушного пространства СССР – американским самолетом У-2. Самолет-разведчик У-2 был уничтожен, но при этом подбили и свой самолет, находившийся в зоне боевых действий. В этой связи сотрудниками Института С. В. Ашметковым, Б. А. Борецким, В. А. Гамбургом в 1963 г. было разработано предложение по внедрению системы опознавания в ЗРК С-75. О существенной новизне и практической значимости данного предложения свидетельствует полученное ими авторское свидетельство на изобретение.

По результатам проведенных в Институте исследований выявлено большое значение для реальных боевых действий свойств многофункциональности разрабатываемого зенитного ракетного оружия. Так, при развертывании ЗРК вблизи ЛБС или на приморском направлении важным свойством ЗРК может стать его возможность обстрела и эффективного поражения не только воздушных, но и наземных и надводных целей. С учетом этого в период 1960–1964 гг. сотрудниками Института Ю. И. Любимовым, А. С. Поповичем, С. В. Ашметковым, Б. А. Борецким, Л. А. Керного, Н. И. Кочеровым разработаны предложения по расширению боевых возможностей ЗРК С-75 при стрельбе по наземным и надводным целям. После отработки данного предложения в лабораторных условиях на ИМС в 1964 г. была проведена успешная практическая проверка эффективности боевой стрельбы ЗРК по реальным надводным целям в ходе тактических учений, проведенных в 10-й отдельной армии ПВО (г. Архангельск) с участием сотрудников 4-го ГУ МО и КБ-1. Основные положения способа стрельбы по наземным и надводным целям были реализованы в руководящих и боевых документах (в руководствах по боевой работе, пособиях по изучению правил стрельбы и в правилах стрельбы ЗРК C-75).

ЗРК С-75М4. Пусковая установка СМ-90,

полуприцеп ПР-11Б, зенитная управляемая

ракета 5Я23. Снимок сделан в Учебном центре

Военной академии воздушно-космической

обороны (г. Тверь).Фото: Михаил Ходаренок

Большое значение для оценки действительных боевых характеристик ЗРК серии С-75 имела их проверка в боевых действиях во Вьетнаме и Египте. В это время в управлении ЗРВ Института была создана постоянно действующая группа анализа результатов боевых действий группировок ЗРВ и выработки рекомендаций по парированию новых тактических приемов преодоления ПВО авиацией США. После первого периода успешных боевых действий против авиации США, когда в ряде случаев одной ракетой сбивалось две цели, наступил резкий спад эффективности стрельбы ЗРК С-75. Это было обусловлено использованием специального противоракетного строя QRC, самолетов – постановщиков помех как по целевым каналам СНР, так и по ракетным, частыми маневрами курсом и высотой, а также постоянной опасностью применения противорадиолокационных ракет типа «Шрайк».

Информация о боевых действиях ЗРК С-75 приходила в Институт как по официальным каналам, так и через его представителей, командированных во Вьетнам как военные специалисты-консультанты. В качестве таких специалистов в разное время в боевых действиях во Вьетнаме находились сотрудники Института А. А. Абраменко, В. К. Скобелин, О. В. Сапоровский.

Разработка предложений по устранению недостатков техники, выявленных в ходе боевых действий, выполнялась, как правило, в тесном сотрудничестве с работниками КБ-1 и КБ МРТЗ. Так, в ЗРК С-75 уже на этапе конструирования был заложен метод наведения ЗУР на постановщики активных шумовых помех, не требующий информации о дальности до цели, – метод «трех точек». Для этого было необходимо сопровождать постановщик помех только по угловым координатам. Однако при применении американцами строя QRC выявился недостаток СНР-75, заключавшийся в трудностях идентификации шумовых помеховых полос от одного и того же постановщика помех из группы на индикаторах азимута и угла места. Сотрудниками Института был предложен простой корреляционный способ идентификации шумовых полос, после реализации которого специалистами КБ-1 эффективность стрельбы по постановщикам шумовых помех, летящим строем QRC, была восстановлена. В составе авторов предложения, получивших авторское свидетельство на соответствующее изобретение, были сотрудники 4-го ГУ МО, КБ-1, а также сотрудники Института Е. Ф. Васильев, К. А. Тихомиров.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина АВ

(аппаратная). Снимок сделан в Учебном

центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

Во второй половине 1960-х гг. внезапно при стрельбах возник эффект незахвата ЗУР после их пуска. Как было установлено советскими специалистами-советниками непосредственно в ходе боевых действий, причиной незахватов явилось применение американцами шумовых помех по ракетному каналу СНР-75, который ввиду работы по высокопотенциальному ответчику ЗУР считался абсолютно защищенным от помех. Исследования, проведенные на ИМС Института, показали, что одной из возможных причин незахватов ЗУР может быть ограниченность динамического диапазона приемного ракетного канала СНР. К такому же выводу пришли и специалисты КБ-1. Устранение данного недостатка ликвидировало явление незахватов ЗУР. Сотрудниками Института, принимавшими участие в данных исследованиях, являлись Е. Ф. Васильев, В. К. Скобелин, К. А. Тихомиров, С. В. Ашметков, Б. А. Борецкий, Л. А. Керного, Н. И. Кочеров.

В середине 1960-х гг. во Вьетнаме участились пуски противорадиолокационных ракет «Шрайк» по СНР-75, надолго выводившие ЗРК из строя. Специалисты управления ЗРВ Института активно подключились к решению задачи защиты РЭС ЗРК от самонаводящегося на излучение оружия с выработкой рекомендаций, используемых непосредственно в боевых действиях ЗРВ во Вьетнаме и Египте. Среди рекомендаций были подсвет лучом СНР местных предметов, временное выключение СНР при обнаружении пуска ПРР с сопровождаемой цели, скачок частоты при наведении ЗУР на конечном участке траектории. Однако это были полумеры, которые не могли существенно изменить ситуацию. Для разработки кардинальных предложений по борьбе с ПРР в управлении ЗРВ Института была организована специальная тематическая группа в составе Ф. Ф. Чаусова (руководитель), А. В. Архангельского и Б. С. Ивановского. К работе группы были привлечены ученые Института автоматики и телемеханики АН СССР (ныне – Институт проблем управления) во главе с крупным ученым, доктором технических наук A. M. Петровским.

В 1965 г. по результатам работы этой группы заказчику зенитного ракетного вооружения – 4-му ГУ МО было выдано общее предложение НИИ-2 МО, КБ-1 и КБ МРТЗ о необходимости разработки специальных вынесенных передатчиков для отвлечения ПРР от станций управления огнем зенитных ракетных комплексов. На основе этих предложений приняли решение о разработке средств радиозащиты (СРЗ) от ПРР для СНР ЗРК С-75, С-125 и РПЦ С-200.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина АВ

(аппаратная). Снимок сделан в Учебном

центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

В дальнейшем средства радиозащиты для всех трех ЗРК были разработаны, их испытания успешно завершены и все три системы – «Дублер-75», «Дублер-125», «РОС РПЦ» – в период с 1975 по 1978 г. приняты на вооружение. Новизна принципов построения СРЗ этих систем позволила защитить их совместными авторскими свидетельствами, выданными сотрудникам организаций-участниц: КБ-1, КБ МРТЗ и 2 ЦНИИ МО.

Несмотря на подтвержденную испытаниями высокую эффективность разработанных средств, изготовлена была только система «Дублер-75» в количестве 50 единиц. Ввиду отсутствия на период 1970-х гг. дополнительных производственных мощностей по предложению МРП было принято решение о нецелесообразности организации серийного производства рассматриваемых средств отвлечения в мирное время.

С переходом Войск ПВО от вооружения зенитной артиллерии к зенитному ракетному вооружению у разработчиков ЗРК и некоторых военных специалистов сложилось мнение, что в отличие от стрельбы ЗА маневры самолетов при стрельбе ЗРК не могут быть эффективными, так как какой бы маршрут цель не выбрала в пределах зоны поражения, везде ее настигнут зенитные управляемые ракеты. Поэтому при подготовке исходных данных для стрельбы основной гипотезой о движении целей в пределах зоны пуска и поражения была принята гипотеза о прямолинейном движении целей с максимально возможной скоростью. Но практика боевого применения ЗРК в локальных войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке показала обратное.

Первый сигнал о том, что тактическая авиация противника широко использует маневр, поступил от ЗРВ ВНА в середине 1960-х гг. При подходе к дальней границе зоны поражения цели совершали маневр в вертикальной плоскости (пикирование) и уходили под зону поражения (с высоты 3–5 км на высоту 300–500 м, так как нижняя граница зоны поражения в первых образцах вооружения была равна ~2 км), а в районе ближней границы (Дбл ~10–12 км) совершали кабрирование, выходили на ударную позицию, выполняли боевое задание и уходили обратно.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина ПВ

(антенный пост). В центре – токосъемник.

Снимок сделан в Учебном центре Военной

академии воздушно-космической обороны

Фото: Михаил Ходаренок

В этот период в Институте сотрудниками А. А. Шарковым, Б. В. Есениным, и В. А Урусовым был разработан методический аппарат, позволяющий определять гарантированные зоны пуска и поражения при стрельбе по маневрирующим целям.

Результаты анализа стрельб ЗРК Вьетнамской народной армии, Сирийской Арабской Республики, Арабской Республики Египет и оценки зон пуска и поражения при стрельбе по маневрирующим целям были доложены на совещании представителей КБ-1, ОКБ-2, КБ МРТЗ, 4 ГУ МО и НИИ-2. От Института в совещании принимали участие А. С. Попович, С. В. Ашметков, Б. В. Есенин. В связи с резким сокращением гарантированных зон поражения по сравнению с исходными зонами, построенными для неманеврирующих целей, восприятие представителями промышленности результатов оценки зон пуска и поражения при стрельбе по маневрирующим целям происходило трудно. Но практика успешного применения рекомендаций Института при подготовке исходных данных для стрельбы ЗРК в локальных войнах подтвердила необходимость реализации предложений по совершенствованию способа подготовки исходных данных для стрельбы. Во всех образцах вооружения последующих поколений были введены гарантированные зоны поражения и способы стрельбы по маневрирующим целям, что позволило предотвратить непроизводительный расход ЗУР.

Анализ тактики действий противника при преодолении зоны обороны ЗРВ во Вьетнаме и Египте показал, что противник широко использует не только маневр, но и малые высоты в условиях сложного рельефа местности. При такой тактике действий противника цели обнаруживались только в глубине зоны поражения. Возникла необходимость обеспечить стрельбу по внезапно появляющимся целям. Сотрудниками Института А. А. Абраменко, Б. В. Есениным и И. Д. Толкуновым был разработан и практически отработан на ИМС ЗРК С-75 способ стрельбы по внезапно появляющимся целям. Рекомендации по его реализации были переданы через ГШ Войск ПВО непосредственно в ЗРВ Вьетнамской народной армии и армии Египта через наших представителей (советников).

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина ПВ

(антенный пост). Блоки управления

приводами и АПЧМ. Снимок сделан в

Учебном центре Военной академии

воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Фото: Михаил Ходаренок

Интенсивное применение активных помех по целевым каналам локации СНР-75 существенно снижали боевые возможности ЗРК в условиях его боевого применения в боевых действиях во Вьетнаме. С учетом этого сотрудниками Института в период 1966–1968 гг. были разработаны и обоснованы предложения о целесообразности введения в ЗРК С-75 оптического и телеоптического способов визирования целей. Авторы данных предложений – сотрудники Института В. И. Стамм, И. Т. Зюзьков и Ю. Н. Лыськов принимали непосредственное участие в испытаниях ЗРК С-75М с новыми способами визирования целей на полигоне. В 1971 г. аналогичный способ визирования целей – ТОВ «Карат» был внедрен и в ЗРК С-125.

В 1971 г. завершены разработка, государственные испытания и принят на вооружение модернизированный ЗРК С-75М2 «Волхов-М2» с расширенной по высоте и дальности зоной поражения, специальной ЗУР, повышенной помехо-устойчивостью и возможностью стрельбы по целям «вдогон».

Головной разработчик системы – ЦКБ «Алмаз» (прежнее КБ-1), генеральный конструктор – Б. В. Бункин. Активное участие в создании ЗРК на всех стадиях его разработки и испытаний приняли сотрудники Института: Н. Н. Федотенков, Е. С. Фридман, Г. А. Аганин, И. В. Артемьев, С. М. Брейтман, Е. Ф. Васильев, А. П. Гитник, И. Т. Зюзьков, Н. И. Левинский, Л. И. Литвин, В. П. Малкин, А. С. Попович, Р. И. Прокофьева, Е. С. Цуканов.

Исследования опыта боевого применения ЗРК С-75 во Вьетнаме показали, что одной из основных возможных причин снижения эффективности стрельбы является существенное возрастание ошибок определения координат цели и ЗУР системами слежения за целью и контура управления ракетами. Решение проблемы снижения ошибок координатных систем было найдено в построении дополнительных каналов передачи информации, которые позволили бы уточнить координаты цели и ракеты.

Проведенные в Институте синтез и теоретическое обоснование целесообразности применения итерационных систем в целевом (автор – Н. М. Шевченко) и ракетном (автор – В. П. Бабкин) каналах показали возможность значительного снижения систематических составляющих ошибок определения координат. Теоретические исследования были полностью подтверждены полигонными испытаниями в в/ч 03080 в 1972 г. итерационной (нониусной) системы ручного сопровождения, реализованной в ЗРК С-75 (Н. М. Шевченко), и стрельбами боевых расчетов ЗРВ на Читинском полигоне ЗРВ в 1973 г. (В. Н. Маляренко, Н. К. Шарапов). За создание и успешное апробирование итерационной системы слежения в войсках сотрудники Института С. В. Ашметков, В. Н. Маляренко, Н. К. Шарапов и Н. М. Шевченко были поощрены командующим ЗРВ.

ЗРК С-75М4. СНР-75В4. Кабина ПВ

(антенный пост). Шкафы П20АВ и П-20БВ.

Снимок сделан в Учебном центре Военной

академии воздушно-космической обороны

Фото: Михаил Ходаренок

Дальнейшее развитие систем слежения за целью получило свое продолжение при синтезе в Институте эргатических систем на базе теории инвариантности (авторы – В. Н. Маляренко, Н. М. Шевченко). Суть предложения заключалась в создании дополнительного канала компенсации возмущающих воздействий человека-оператора на выходе системы слежения, что значительно уменьшило не только систематические (как при создании итерационных систем), но и флюктуационные составляющие ошибок слежения. Данные предложения реализованы в 1973 г., когда был выпущен аванпроект (В. Н. Маляренко, Н. М. Шевченко), и в 1974 г. ТТЗ на ОКР по созданию системы слежения, обладающей положительными качествами как эргатических (устойчивость), так и автоматических (точность) систем управления, адаптивных в широком диапазоне условий их применения.

В 1974–1975 гг. проведены стендовые испытания инвариантной системы на имитационно-моделирующем комплексе (ИМК) Института (исполнители – А. Б. Брин, Г. И. Васильева, В. Н. Маляренко, В. В. Семенов, В. А. Филиппов), а в 1975–1977 гг. предварительные (заводские) испытания (участник работ – В. Н. Маляренко) на полигоне в/ч 03080.

Практическая реализация дополнительного канала и цепей компенсации была осуществлена путем ввода в аппаратную кабину СНР ЗРК С-75М3 трех блоков по проекту перечня № 56. Доработанная таким образом СНР-75М3 прошла государственные (совместные) испытания в 1978 г. Проект перечня № 56 являлся частью четвертого этапа модернизации системы наряду с аппаратурой «Карат», новой антенной «узкого луча» (УЛ) и другими предполагаемыми доработками системы.

В испытаниях модернизированной ЗРС и в разработке для войск правил стрельбы ЗРК С-75М3 и пособия по изучению правил стрельбы ЗРК С-75М3 приняли участие Е. С. Фридман (руководитель), Г. С. Аганин, С. В. Ашметков, Е. Ф. Васильев, В. М. Попов, А. С. Попович, В. Н. Маляренко, Н. М. Шевченко.

Оценки точности определения координат целей с помощью новой системы слежения в полигонных условиях полностью подтвердили теоретические расчеты и результаты стендовых испытаний: в 1,5–2 раза повысилась вероятность поражения целей в сложных условиях боевого применения (помехи, ложные цели, групповые цели, скоростные малоразмерные и маневрирующие цели), в 1,1–1,5 раза увеличились высота и дальность стрельбы. При сравнительных пусках ракет по низколетящим целям величина промаха ракеты при использовании инвариантной системы реализовалась в 2,5 раза меньше, чем при сопровождении без компенсирующего канала.

Одной из наиболее значимых доработок СНР по 4-му этапу модернизации считалось оснащение ее новой антенной «узкого луча», что улучшало характеристики обнаружения системы. Однако чрезмерный вес новой приемопередающей аппаратуры приводил к изгибу антенных балок, что являлось источником появления систематических ошибок определения координат целей. Отрицательный результат, полученный при испытании новой антенны УЛ, явился одной из причин непринятия заказчиком 4-го этапа модернизации комплекса в целом. Вторая и главная причина – это успешно завершающаяся работа над перспективной ЗРС С-300П нового поколения. Дальнейшие доработки СНР-75В3 шли по отдельным перечням: активные фильтры, внедренные по проекту перечня № 56, и аппаратура ТОВ «Карат» внедрялись в образцы вооружения, поставляемые инозаказчику.

Таким образом, завершился этап перехода от стационарных зенитных ракетных комплексов к мобильным, первым представителем которых явился ЗРК «Двина» семейства С-75. Эта разработка открыла дорогу к созданию высокоэффективных мобильных группировок ПВО, устойчивых к огневому и помеховому воздействию со стороны вероятного противника, а героические усилия конструкторов, научных сотрудников, испытателей и боевых офицеров того времени по обоснованию, разработке, испытанию и эксплуатации военной техники явились беспрецедентным примером, достойным уважения и подражания на современном этапе.