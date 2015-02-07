Для эффективного решения этих проблем распоряжением правительства РФ и приказом министра обороны РФ в марте 2014 г. сформирован ЦНИИ Войск ВКО как головная организация в Министерстве обороны Российской Федерации, обеспечивающая системное решение вопросов военно-научного обоснования строительства и развития воздушно-космической обороны Российской Федерации и государств – участников СНГ.

Президент Российской Федерации В. В. Путин определил приоритеты развития Вооруженных Сил РФ, поставив воздушно-космическую оборону на одно из первых мест: «Мы не должны допустить, чтобы был нарушен баланс системы стратегического сдерживания, чтобы была снижена эффективность наших ядерных сил. Поэтому создание воздушно-космической обороны будет и впредь одним из ключевых направлений военного строительства. По сути эффективная ВКО – это прикрытие территории страны от воздушно-космического нападения».

Фото: NASA

ЦНИИ Войск ВКО, объединивший тематику и коллективы научно-исследовательских центров противовоздушной, ракетно-космической обороны и военно-космических исследований, выполняет весь комплекс работ по реализации основных положений Концепции ВКО РФ. По сути институт призван решать все научные системные проблемы строительства воздушно-космической обороны, ключевой из которых является создание технической основы системы ВКО.

Именно этой проблеме была посвящена военно-научная конференция ЦНИИ Войск ВКО, проведенная накануне третьей годовщины образования Войск ВКО в Научно-исследовательском центре (г. Тверь). Руководил конференцией начальник ЦНИИ Войск ВКО Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор С. В. Ягольников.

Значимость вопросов, выдвинутых теорией и практикой строительства ВКО, определила основные задачи конференции: подведение итогов научной работы по исследованию актуальных вопросов создания вооружения и военной техники воздушно-космической обороны Российской Федерации, обмен мнениями по большому кругу проблем военно-технической политики в области создания и развития вооружения и военной техники ПВО (ВКО).

В пленарном заседании и работе 5 секций (12 подсекций) конференции приняли участие свыше 500 представителей Министерства обороны РФ, Генерального штаба ВС РФ, командований видов и родов Вооруженных Сил, воинских частей, военно-научных организаций, ввузов и организаций оборонно-промышленного комплекса. Число организаций-участников – 88. Активность участников конференции подтверждают следующие показатели: общее количество докладов и сообщений, заслушанных и обсужденных на пленарном и секционных заседаниях конференции, составило 161.

Участники научного форума по проблематике ВКО с большим интересом ознакомились с моделирующей и лабораторно-испытательной базой НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ Войск ВКО Минобороны России, демонстрировавшейся во время проведения конференции.



Радиоизображение МКС, внизу приведено изображение МКС в оптическом диапазоне (снято с орбиты)

На пленарном заседании военно-научной конференции с докладом, совпадающим по наименованию с темой конференции «Актуальные проблемы развития вооружения и военной техники ВКО», выступил начальник ЦНИИ ВВКО МО РФ С. В. Ягольников.

В докладе был представлен краткий анализ угроз безопасности РФ в воздушно-космической сфере, которые в современных условиях и ближайшей перспективе представляют наибольшую опасность для Российской Федерации. Показано, что боевые действия будущего станут представлять собой борьбу передовых высокоточных технологий при доминирующей роли средств воздушно-космического нападения, что обусловливает необходимость адекватного совершенствования средств и систем ВКО РФ.

В соответствии с существующей методологией замысел обоснования развития системы вооружения ВКО состоит в том, чтобы опираясь на достигнутый технический уровень системы ПВО и современные технологии ОПК, обеспечить реализацию стратегических планов обеспечения безопасности государства в сфере ВКО с учетом ресурсных возможностей.

В основе обоснования программных мероприятий развития системы вооружения ВКО лежит использование существующей и постоянно совершенствующейся методологии программно-целевого планирования развития системы вооружения ВС РФ, в соответствии с которой проводится целый комплекс взаимоувязанных работ, перечень которых включает в свой состав:

КНИР по обоснованию единой системы исходных данных;

НИР по обоснованию системы вооружения ПВО (ВКО);

КНИР по экономическому обеспечению обоснования системы вооружения ПВО (ВКО).

Так как важнейшим элементом развития системы вооружения ВКО является обоснование предложений в Государственную программу вооружения, то в рамках доклада были озвучены основные результаты работы ЦНИИ ВВКО Минобороны России по формированию проекта ГПВ 2016–2025 гг.

Анализ проведенных исследований по обоснованию системы вооружения ВКО и результатов работы по формированию проекта Государственной программы вооружения позволил определить наиболее важные задачи совершенствования методической базы в области обоснования перспектив развития системы вооружения ВКО.



Фото: ЕSA

Сложность структуры системы воздушно-космической обороны, многообразие и своеобразие составляющих ее подсистем, элементов и решаемых ими задач обусловливают большую совокупность и разноплановость предъявляемых к ней военно-технических требований. Военно-технические требования к образцам ВВТ сил и средств, решающих задачи ВКО, являются результатом научных исследований, которые проведены с учетом оперативно-стратегических требований и количественно-качественных требований нормативных правовых документов к системе вооружения ВКО.

Реализация военно-технических требований к образцам ВВТ сил и средств, решающих задачи ВКО, позволит обеспечить создание технической основы воздушно-космической обороны страны.

Решение задач информационно-разведывательного обеспечения Войск ВКО опирается на создание комплексной системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, которая должна включать в свой состав элементы космического, воздушного, наземного и морского базирования, функционирующие на различных физических принципах.

Построение эшелонированной системы поражения и подавления позволит обеспечить воздействие на СВКН на максимальной протяженности маршрута полета в воздушно-космическом пространстве и устойчивость к противодействию высокоточным оружием и средствами РЭБ.

Разработка автоматизированной системы управления, реализующей автоматизацию управления в едином контуре и реальном масштабе времени, обеспечит эффективное решение основных задач воздушно-космической обороны страны.

Разрабатываемая техническая основа хорошо согласуется со строительством ВКО на базе дальнейшего развития Войск ВКО с учетом более чем пятидесятилетнего опыта строительства Войск ПВО страны, включающего ПВО и РКО.

Основным направлениям создания перспективных информационных средств ВКО был посвящен доклад заместителя генерального конструктора ОАО «РТИ» доктора наук А. А. Рахманова в соавторстве с генеральным директором ОАО «РТИ» доктором наук С. Ф. Боевым. Докладчик сообщил, что ОАО «РТИ» с опережением графика планирует вводить в строй радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж», что позволит уже в 2018 г. создать на территории Российской Федерации сплошное радиолокационное поле.

В рамках контрактов, которые были заключены с Министерством обороны, ОАО «РТИ» должно было в этом году провести государственные испытания и поставить на боевое дежурство радиолокационные станции в Калининграде и Иркутске. Эта задача успешно решена. Кроме того, досрочно, с опережением графика поставлены на опытно-боевое дежурство станции в Енисейске и Барнауле, тем самым значительно сокращен срок выхода на целевую задачу, поставленную президентом, с опережением в 2018 г. решить вопрос по созданию сплошного радиолокационного поля Российской Федерации в интересах систем предупреждения о ракетном нападении.



Старт ракеты-носителя в ночное время – всегда захватывающее зрелище. Фото: NASA

В 2015 г. планируется поставить на опытно-боевое дежурство РЛС в Орске, которая сегодня строится и уже начата поставка аппаратуры, в том числе радиоэлектронных комплексов как передающей, так и приемной позиции. До 2018 года ОАО «РТИ» предстоит построить и ввести в строй еще несколько РЛС высокой заводской готовности «Воронеж», в частности в Воркуте. Кроме того, принято решение о модернизации и вводе в строй РЛС, расположенной в г. Севастополе.

В докладе заместителя генерального директора ОАО «Корпорация «Комета» доктора наук Д. Ц. Литовченко в соавторстве с докторами наук В. П. Мисником и П. Я. Носатенко были изложены вопросы, освещающие состояние и перспективы развития космического эшелона технической основы воздушно-космической обороны. Обоснованно, что в основу подхода к созданию космического эшелона должно быть заложено последовательное расширение спектра решаемых им задач по отражению угроз воздушно-космического нападения за счет поэтапного наращивания входящих в его состав космических средств. Для каждого из этапов сформулирован перечень основных научно-технических и конструкторско-технологических проблем, связанных с созданием ключевых элементов космического эшелона. Предложены пути решения этих проблем в рамках комплекса ОКР по созданию базовых и критических технологий. Докладчик отметил, что при реализации изложенного подхода обеспечиваются:

достижение нового уровня ТТХ за счет последовательной модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), включая повышение устойчивости управления орбитальными средствами;

унификация образцов ВВСТ по составным частям, узлам, агрегатам, средствам обслуживания и обучения;

реализация полного инновационного цикла по созданию перспективных образцов ВВСТ.

В своем выступлении первый заместитель управляющего директора ОАО «КБП» им. академика А. Г. Шипунова по направлению ПВО Ю. А. Савенков остановился на вопросах практического применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», созданного ОАО «КБ приборостроения», направлениях его модернизации и дальнейшего развития. Он отметил, что комплекс принят на вооружение Российской армии в конце 2012 г. и интенсивно эксплуатируется в войсках, принимая участие в практических стрельбах и учениях. При этом разработчик постоянно осуществляет контакты с представителями войск, отслеживает все замечания и предложения, возникающие в процессе войсковой эксплуатации, и учитывает их при модернизации комплекса. Докладчик рассказал о направлениях дальнейшего развития ЗРПК на базе боевого модуля, остановился на предложениях по применению ракет-мишеней, созданных на базе разработок предприятия, и по созданию технических центров обслуживания и ремонта ЗРПК.



Космодром Куру. Ракета-носитель «Союз» на стартовом столе. Фото: ЕSA

Перспективы применения РЛС радиовидения в системе контроля космического пространства были представлены в докладе представителя НИИ РЭТ МГТУ им. Н. Э. Баумана доктора наук С. И. Нефедова в соавторстве с М. Е. Голубцовым, Д. Е. Коротеевым, И. В. Крючковым и докторами наук Г. П. Слукиным и И. Б. Федоровым.

Докладчик отметил, что в связи с высокой актуальностью развития систем контроля космического пространства в МГТУ им. Н. Э. Баумана был разработан проект радиолокационной станции миллиметрового диапазона для решения задачи радиопортретирования космических аппаратов (КА). В рамках данного проекта создан прототип радиолокационного комплекса радиовидения на территории экспериментальной площадки МГТУ им. Н. Э. Баумана (Московская область, Дмитровский район). В качестве антенной системы станция использует полноповоротную зеркальную антенну, входящую в состав радиотелескопа МГТУ.

Расчетный энергетический потенциал станции обеспечивает наблюдение космических аппаратов на дальностях до 1200 км. Типовой сеанс работы по космическому аппарату включает поиск цели в заданной зоне относительно опорной траектории, обнаружение и сопровождение траектории. В ходе сопровождения по команде оператора может быть включен режим портретирования, в котором станция переходит на широкополосный сигнал и записывает данные для последующего синтеза апертуры.

В интересах решения задачи радиопортретирования КА с использованием РЛС радиовидения ведутся активные экспериментально-исследовательские работы. На рисунке приведен пример изображения КА, полученный после обработки экспериментальных данных путем дополнения классических алгоритмов первичной и траекторной обработки специализированными алгоритмами инверсного синтеза апертуры и получения радиоизображений. В качестве исходных данных была использована запись проводки МКС. Данные результаты в Российской Федерации получены впервые.

На рисунке отчетливо видны основные элементы МКС – конструкции солнечных батарей, объединенная ферменная структура, очертания модулей станции и др. Таким образом, предъявленные экспериментальные результаты указывают на возможность построения высокодетальных изображений КА в миллиметровом диапазоне. В настоящее время продолжаются работы по модернизации РЛС для увеличения разрешающей способности в режиме портретирования и точности сопровождения.

Исследователи НИИ РЭТ МГТУ им. Н. Э. Баумана выразили уверенность в несомненной перспективности применения РЛС миллиметрового диапазона для радиопортретирования и высокоточного измерения координат космических объектов.

Подводя итог состоявшейся военно-научной конференции, начальник ЦНИИ Войск ВКО Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор С. В. Ягольников особо подчеркнул, что создание технической основы воздушно-космической обороны представляет собой комплекс сложных военно-технических и организационных проблем, решение которых возможно только на основе тщательного военно-научного обоснования с использованием существующего научно-методического аппарата обоснования системы ВКО.

Конференция подтвердила, что создана работоспособная кооперация организаций, осуществляющих строительство воздушно-космической обороны Российской Федерации, в которой ЦНИИ Войск ВКО успешно решает проблему единства планирования, управления и ответственности за военно-научное обоснование строительства и развития воздушно-космической обороны Российской Федерации. Институт готов и способен эффективно решать все возложенные на него задачи, вобрав в себя весь опыт строительства ПВО (ВКО) и создания ее технической основы.