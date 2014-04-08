Учитывая результаты анализа стратегической обстановки и угроз, в 2004 году ведущие ученые и конструкторы – создатели оружия противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны, а также бывшие высокие руководители органов управления Вооруженных Сил Российской Федерации, объединенные стремлением повысить безопасность России в области воздушно-космической обороны, в инициативном порядке создали и 20 февраля 2004 года официально зарегистрировали некоммерческое партнерство «Вневедомственный экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны».



Коллаж Андрея Седых

Совет предназначался:

для рассмотрения и подготовки рекомендаций и экспертных заключений по важнейшим вопросам военно-технической политики в области предотвращения и отражения нападения воздушно-космического противника, защиты систем государственного и военного управления, промышленных районов, административно-политических центров, населения, группировок и районов развертывания Вооруженных Сил от ударов средств воздушно-космического нападения (СВКН);

для рассмотрения политических, организационных, военно-теоретических, научно-технических и конструкторско-технологических проблем создания, развертывания и функционирования воздушно-космической обороны Российской Федерации;

для разработки на основе научного анализа и экспертных оценок докладов и рекомендаций по рациональным путям и методам решения вопросов создания, развертывания и функционирования ВКО, вытекающих из Военной доктрины Российской Федерации, для военно-политического руководства страны и руководства Вооруженных Сил.

В то время совет насчитывал 25 членов. Сопредседателями Президиума были Бункин Борис Васильевич – генеральный конструктор НПО «Алмаз» (1968–1998), академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда, научный руководитель ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и Корнуков Анатолий Михайлович – главком ВВС (2002–2010), генерал армии, советник генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

За прошедшее десятилетие совет вырос, возмужал, превратился в элитное межведомственное экспертное сообщество, способное проводить комплексные и квалифицированные экспертизы эффективности предлагаемых научно-технических, организационных, экономических и других решений, направленных на создание системы воздушно-космической обороны Российской Федерации.

В январе 2012 года на внеочередном общем собрании членов ВЭС ВКО были внесены и утверждены изменения в его устав, значительно расширившие цели и задачи ВЭС ВКО. Были упразднены должности сопредседателей Президиума, введена должность председателя Президиума. Выбран новый Президиум ВЭС ВКО, избран председатель Президиума, назначен исполнительный директор.

В настоящее время в состав ВЭС ВКО входят более 130 человек, в том числе пять академиков РАН, два Героя Социалистического Труда, 48 докторов наук, 50 кандидатов наук, 41 генерал. В совете представлены 64 организации, из них 33 ведущих предприятия оборонно-промышленного комплекса, 11 военных учебных заведений и учреждений МО РФ, четыре гражданских учебных заведения, 12 академий и научно-исследовательских институтов, четыре общественные организации. Совокупный научный потенциал составляет свыше 20 000 сотрудников.

Кроме того, нами заключено 15 генеральных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с ведущими профильными общественными и научными организациями, такими как Академия военных наук, Российская академия космонавтики, Военная академия воздушно-космической обороны, Академия инженерных наук, Союз ветеранов Войск ПВО, и другими.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭС ВКО

Значимым для деятельности ВЭС ВКО стал момент, когда результаты анализа стратегической обстановки и угроз Российской Федерации, сделанные членами совета и представленные в адрес руководства страны, Министерства обороны, Генерального штаба, получили одобрение и были положены в основу утвержденной 5 апреля 2006 года президентом Российской Федерации «Концепции воздушно-космической обороны Российской Федерации» как единой системы, на основе централизованного управления под единым руководством всеми силами и средствами, всеми ресурсами, привлекаемыми к решению задач ВКО.

Важным для нас стал также тот факт, что в развитие «Концепции ВКО» при нашем непосредственном экспертном участии в Военной доктрине РФ, утвержденной 5 февраля 2010 года, впервые было сказано о приоритетности совершенствования системы противовоздушной обороны и создании системы воздушно-космической обороны Российской Федерации.

Логическим продолжением стало давно ожидаемое нами событие – создание 1 декабря 2011 года нового рода войск – Войск воздушно-космической обороны, на который были возложены общее руководство и ответственность за воздушно-космическую оборону страны и организацию боевого дежурства.

Одним из важных результатов нашей совместной работы с Академией военных наук и Советом ветеранов Войск ВКО стало то, что в 2013 году удалось добиться решения Министерства обороны РФ, правительства РФ по сохранению в составе ввузов Минобороны Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Еще несколько лет назад Президиумом ВЭС ВКО было принято инициативное решение о необходимости принятия федерального закона «О воздушно-космической обороне Российской Федерации», определяющего правовые основы создания, функционирования и боевого применения сил и средств ВКО РФ, структуру и состав, права и обязанности федеральных органов государственной власти и военных органов управления, их ответственность за нарушение законодательства РФ по вопросам ВКО, а также другие нормы, касающиеся ВКО. Проект закона был представлен в соответствующие Комитеты по обороне и безопасности Совета Федерации, Государственной думы и одобрен в ноябре 2013 года на закрытых парламентских слушаниях «О путях и проблемах совершенствования боевых возможностей Войск воздушно-космической обороны».

В 2013-м ВЭС ВКО участвовал в работе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с Комитетами Государственной думы по обороне и промышленности, по подготовке материалов в доклад «Состояние законодательного обеспечения разработки, испытаний и серийного производства высокоточного оружия на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса».

В том же году – в Экспертном совете при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества на тему «Состояние и проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации».

При участии ВЭС ВКО в Государственной думе Российской Федерации был проведен «круглый стол» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития Войск воздушно-космической обороны».

Приоритетный характер в деятельности совета придается участию в специализированных научно-технических форумах, конференциях, «круглых столах». Таких в отчетном периоде было более десяти.

В частности, конференция, посвященная 60-летию образования Военной академии Республики Беларусь; 38-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ и соответствующий учебно-методический сбор с командующими Войсками ВКО (ВВС и ПВО); научно-практическая конференция на тему «Военная безопасность России: XXI век», организованная Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитетом Государственной думы по обороне, фондом содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI»; 42-я военно-научная конференция «Проблемы создания и применения войск и сил ВКО», которая проходила в Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова; 21-я военно-научная конференция «Проблемы теории и практики развития Войск ПВО СВ в современных условиях» на базе Военной академии войсковой ПВО имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского в городе Смоленске; всероссийская конференция «Радиоэлектронные средства получения, обработки и визуализации информации»; традиционная XXXIX расширенная военно-научная конференция, прошедшая в НИЦ ПВО 4-го ЦНИИ Минобороны России в городе Твери; первая российско-белорусская научно-техническая конференция «Элементная база отечественной радиоэлектроники», посвященная 110-летию со дня рождения О. В. Лосева, на базе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде; целый ряд военно-научных форумов Академии военных наук и другие.

Участвовал ВЭС ВКО также и в специализированных телевизионных и радиопередачах, в частности по проблеме челябинского метеорита.

Совет уже не первый год выступает генеральным спонсором и одним из организаторов ежегодных всероссийских (с международным участием) конференций «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий», проводимых в Москве Российским научно-техническим обществом радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова.

За время деятельности ВЭС ВКО и за отчетный период учеными совета подготовлен целый ряд книг и монографий. В частности, «Производственные корпорации: проблемы формирования и управления»; «Сложные радиоэлектронные системы вооружения. Планирование и управление созданием»; «Опыт и уроки боевого применения войск и вооружения ПВО в локальных войнах и вооруженных конфликтах», авторы которого стали лауреатами премии имени A. M. Прохорова Академии инженерных наук имени A. M. Прохорова; «Теоретические аспекты интегральной оценки профессионального уровня военных специалистов Войск ВКО»; «Инфраструктура малых космических аппаратов»; «Малые космические аппараты информационного обеспечения»; «Аэрокосмическая деятельность. Междисциплинарный анализ»; «Сообщество космонавтов»; «Автоматизация управления войсками воздушно-космической обороны. Основные принципы и методы совершенствования управления средствами ПВО».

Большое внимание уделено пропаганде творческого наследия выдающегося конструктора и ученого в области радиотехники, одного из основоположников советской инженерной школы разработчиков систем зенитного управляемого ракетного оружия академика Александра Андреевича Расплетина, изучению опыта боевого применения систем и комплексов противовоздушной обороны, у истоков которой он стоял.

В 2013 году выпущено сразу две монографии, посвященные Расплетину: «Александр Андреевич Расплетин. 1908–1967» и «Александр Андреевич Расплетин и его ближайшее окружение».

Другое важное событие – разработка цикла лекций по актуальным вопросам воздушно-космической обороны: «История вооруженной борьбы в воздушном пространстве в XX веке», «Современное состояние средств воздушно-космического нападения и воздушно-космической обороны», «Перспективы формирования воздушно-космической обороны России и государств мира в XXI веке», «Некоторые вопросы реформирования европейской архитектуры безопасности в XXI веке», «Воздушно-космическое пространство как сфера защиты планеты Земля».

Президиум ВЭС ВКО, исполнительная дирекция осуществляют широкую и разноплановую редакционно-издательскую деятельность, направленную на освещение и популяризацию научных достижений своих членов и отрасли в целом. Статьи, обзоры, аналитические материалы регулярно публикуются на страницах еженедельника «Военно-промышленный курьер», в главном печатном органе совета – журнале «Воздушно-космическая оборона» и на официальном сайте ВЭС ВКО.



Графика Юлии Гореловой

В 2012 году Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России ВЭС ВКО сроком на пять лет была выдана лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В 2013 году ВЭС ВКО выдан Сертификат соответствия, отвечающий требованиям системы добровольной сертификации «Военный регистр» и удостоверяющий, что система менеджмента качества совета соответствует требованиям ГОСТов ИСО 9001.

Таковы основные итоги работы НП «ВЭС ВКО» за отчетный период.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВЭС ВКО В 2014 ГОДУ

1. Продолжить работу членов ВЭС ВКО в составе экспертных советов Государственной думы и Совета Федерации, Министерства обороны и других органов федеральной власти и научных организаций.

2. Во взаимодействии с Комитетами по обороне Государственной думы и Федерального собрания способствовать продвижению законопроекта «О ВКО РФ».

3. Осуществлять экспертизы и оценки в области ВКО в интересах Министерства обороны, Министерства промышленности и Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, иных органов государственного управления. Выполнять НИР по договорам с генеральным заказчиком и в качестве соисполнителя с научными организациями и предприятиями ОПК.



Графика Юлии Гореловой

4. Создать научно-технический совет ВЭС ВКО, ученый совет и аспирантуру.

5. Проводить организационную работу совместно с Советом ветеранов Войск ПВО и Министерством обороны по празднованию 100-летия создания ПВО.

6. Продолжить работу по набору новых членов НП «ВЭС ВКО» и уточнению организационной структуры с учетом вновь возникающих задач и научного потенциала организации.

7. Участвовать в создании единой системы ВКО РФ и единой интегрированной структуры ВКО в промышленности.

8. Развивать взаимодействие с РАН и ее институтами в вопросах фундаментальных исследований в интересах создания ВКО РФ.

9. Инициировать создание первого музея истории ПВО-ПРО-ВКО России и Советского Союза.

10. Придать ВЭС ВКО международный статус путем аккредитации его при ЭКОСОС ООН в Вене.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВКО РФ

Понимая, что это исключительная прерогатива Министерства обороны и Генерального штаба, тем не менее хотелось бы отметить следующее.

Сегодняшнее состояние воздушно-космической обороны России можно характеризовать как переходное.



Графика Юлии Гореловой

Единая когда-то система ВКО (ПВО) сегодня, как никогда, разделена на отдельные составляющие без единого командования, а вывод из состава соединений ПВО истребительной авиации деформирует основу системы ПВО, базирующуюся на триаде зенитных ракетных войск, истребительной авиации и радиотехнических войск. Это может привести к непредсказуемым последствиям в вопросе решения задач воздушно-космической обороны страны.

В связи с этим решением Президиума ВЭС ВКО от 25 декабря 2013 года было направлено обращение к министру обороны, включающее ряд предложений по совершенствованию путей строительства ВКО РФ, в частности:

1. Преобразовать уже существующие как род Войска ВКО в самостоятельный вид Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. На главнокомандующего Войсками ВКО возложить персональную ответственность за строительство системы ВКО, стратегическое планирование, применение войск (сил) ВКО, боевое дежурство по ВКО в масштабах страны, подготовку Войск ВКО и прочее по необходимости.

3. Определить главнокомандующего Войсками ВКО единоличным руководителем создания системы ВКО РФ с непосредственным подчинением его министру обороны Российской Федерации.

4. Сформировав в соответствии с пунктами 1, 2 единое руководство ВКО (ЕР ВКО) в Министерстве обороны РФ, необходимо создать единую систему ВКО (ЕС ВКО) как комплексную систему современных и перспективных вооружений и военной техники ВКО. Для этого необходимо сформировать системно увязанную, консолидированную, вертикально-интегрированную кооперацию разработчиков и производителей оборонно-промышленного комплекса РФ – Единый центр ВКО (ЕЦ ВКО).

5. Для обеспечения проведения под единым руководством эффективных системных исследований и военно-научного сопровождения работ по строительству ВКО РФ восстановить 2-й ЦНИИ МО РФ в городе Твери, где сосредоточен основной научный потенциал ВКО и на его базе и базе Военной академии ВКО (город Тверь) создать головной научно-исследовательский центр МО по ВКО РФ.

6. На данные предложения за подписью начальника Генерального штаба ВС РФ получен положительный ответ о том, что, цитирую, «ваша точка зрения на проблематику в области ВКО в основном совпадает с выработанной в Минобороны России позицией». Первое подтверждение этого – создание с 1 марта 2014 года новой интегрированной структуры – Центрального научно-исследовательского института Войск ВКО.

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Не все так радужно с состоянием дел по разработке и производству перспективных вооружений и военной техники на ответственных за это головных предприятиях ОПК – ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина» (ЕС ЗРО ПВО-ПРО), ОАО «Концерн «РТИ Системы» (СПРН) и ОАО «Корпорация «Комета» (ЕКС).

Решениями ВПК 2007 и 2009 годов создание всего типоряда огневых средств ЕС ПВО-ПРО пятого поколения было поручено ГСКБ «Алмаз-Антей». В 2010-м были успешно завершены и приняты соответствующими государственными комиссиями технические проекты зенитных ракетных систем сверхмалой дальности, среднего действия, дальнего действия, а также оружия направленной энергии и системы управления.

Однако до настоящего времени в нарушение утвержденных в 2010 году сроков не завершены государственные испытания ни одной из необходимых зенитных управляемых ракет, ни одна система до сих пор не принята на вооружение, не начато их серийное производство.

Существенно выросли также цены разработок, при этом прибыль предприятия за последние три года снизилась в десятки раз.

Значительно лучше обстоят дела в концерне «РТИ Системы», завершившем в 2013 году разработку и поставившем на боевое дежурство новые РЛС метрового и дециметрового диапазонов длин волн. Поставленная на опытное боевое дежурство РЛС ВЗГ «Воронеж-ВП» в Иркутске обнаружила пуски баллистических ракет и ракет-носителей космических аппаратов, стартующих с территории КНР, а РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» в Армавире обнаружила малоразмерную цель в восточной части Средиземного моря. Таким образом, характеристики, заявленные при проектировании систем, были подтверждены. Основной трудностью на этом направлении, на мой взгляд, является потенциальная практика боевого применения, связанная с географией мест дислокации отдельных систем.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВКО В ТЕХНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Воздушно-космическая оборона – одна из основных стратегических составляющих национальной безопасности страны и ее роль постоянно возрастает, а создание системы воздушно-космической обороны Российской Федерации является государственной задачей, по своей сложности сопоставимой с созданием ядерного оружия.

В этих условиях необходимость создания единой системы воздушно-космической обороны как дальнейшего развития на принципиально более высоком во всех отношениях уровне создаваемой в настоящее время по моему замыслу единой системы зенитного ракетного оружия (ЕС ЗРО) ПВО-ПРО пятого поколения не вызывает никаких сомнений.

Наибольшую угрозу для безопасности РФ, исходящую из воздушно-космической сферы, представляют межконтинентальные баллистические ракеты в ядерном, а вскоре и неядерном оснащении; баллистические ракеты средней и малой дальности; крылатые ракеты большой дальности морского, воздушного и наземного базирования в ядерном и неядерном оснащении; пилотируемые и беспилотные ударные и разведывательные авиационные комплексы; комплексы ПРО морского базирования с разрабатываемыми ракетами-перехватчиками типа СМ-3, «Блок-2» и наземные варианты таких комплексов.

В период до 2020 года ожидается появление дополнительных угроз за счет принятия на вооружение беспилотных космических аппаратов типа Х-37В, гиперзвуковых летательных аппаратов, воздушно-космических самолетов и планирующих головных частей баллистических ракет, лазерных комплексов авиационного базирования.

Предложения по созданию ЕС ВКО были подготовлены нами совместно с концерном «РТИ Системы» и ФГУП «Комета» и вкратце заключались в следующем.

Критериями эффективности единой системы ВКО являются:

максимум предотвращенного ущерба населению, объектам и Вооруженным Силам;

гарантированное обеспечение требуемого времени предупреждения о ракетном нападении со всех ракетно-опасных направлений;

минимум ущерба отечественным СЯС.

Основными направлениями развития ЕС ВКО являются:

разработка и интеграция радиолокационных, оптико-локационных и радиотехнических средств космического, воздушного, наземного и морского базирования в единую информационно-разведывательную систему для достижения «положительного информационного баланса» над противником;

внедрение принципов ситуационного управления в АСУ ВКО с построением ее на сетецентрической основе, с распределенной системой поддержки принятия решений на всех уровнях управления ВКО;

разработка средств функционального подавления и поражения СВКН наземного, надводного, воздушного и космического базирования, взаимодействующих между собой, с реализацией унифицированного интерфейса;

обеспечение высокой живучести и эксплуатационно-технической надежности, оперативного восстановления в ходе боевых действий;

реализация адаптивной роботизированной структуры, решающей задачи распределения и сосредоточения информационных и ударных средств на заданных направлениях с учетом результатов непрерывной оценки состояния своих войск и войск противника.

ЕС ВКО – это единая интегрированная модульная структура с открытой архитектурой, комплексирующая уже стоящие на вооружении средства и системы, находящиеся на стадии разработки современные ВВТ и перспективные образцы оружия будущего. Она состоит из трех основных подсистем: информационно-разведывательная подсистема, подсистема ударно-огневого поражения и функционального подавления, подсистема боевого управления и связи и двух вспомогательных: подсистема технического обслуживания и подсистема функционального контроля и учебно-тренировочная.

ЕС ВКО – это гармоничный компромисс между требуемыми для поражения перспективных средств СВКН тактико-техническими характеристиками, потребностями наших военных с точки зрения управления и боевого применения и объективными возможностями современной науки и оборонной промышленности.

И довольно теоретической полемики о том, что же такое ВКО – система или вооружение? Мое глубокое убеждение, что система ВКО – это глобальное оборонительное оружие в руках воина – Министерства обороны и Генерального штаба РФ, создаваемое и изготовляемое оружейником – ОПК РФ. И применять это оружие желательно за пределами территории России.

КТО ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ ЕС ВКО

Уже второй год полным ходом идет военное строительство Войск ВКО в Министерстве обороны. При этом налицо отставание в соответствующих интеграционных процессах в оборонной промышленности. Это достаточно необычно. В советские времена традиционно зарождалась в соответствии с требованиями военного заказчика научно-техническая идея в оборонной промышленности, формировалась кооперация, начиналась практическая ее реализация, а затем уже происходили соответствующие изменения в структуре Вооруженных Сил. Теперь наоборот. Это, на мой взгляд, носит субъективный характер и является результатом скорее местнических интересов, чем интересов дела.

Вопрос создания интегрированной структуры ВКО в ОПК – Единого центра ВКО или концерна «Стратегические вооружения ВКО», как угодно, давно уже перезрел. Соответствующие предложения по формированию системного интегратора ВКО, согласованные с концерном «РТИ Cистемы» и ФГУП «ЦНИИ «Комета», были нами своевременно подготовлены и доложены. Изложу их вкратце. Целью создания ЕЦ ВКО является формирование научно-технически и экономически обоснованного, организационно-юридически оформленного, высокотехнологичного многопрофильного комплекса отечественной научно-промышленной базы, обеспечивающего оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами вооруженной борьбы, позволяющими достичь гарантированного превосходства в воздушно-космической сфере при подготовке и ведении военных действий с применением системы воздушно-космической обороны страны.

Основными, скажем так, «смысловыми игроками» в этом вопросе являются все те же головные разработчики: ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина, концерн «РТИ Cистемы» и ФГУП «ЦНИИ «Комета», научно-технический потенциал которых сопоставим. Новые в ближайшей перспективе вряд ли появятся.

Исчерпывающий перечень возможных вариантов интеграции и создания ЕЦ ВКО следующий:

1. На базе вновь создаваемого юридического лица.

2. На базе управляющей компании «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

3. На базе управляющей компании «Концерн РТИС».

4. На базе существующего базового межвидового головного разработчика «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина».

5. Смешанный вариант.

Не приводя здесь анализ этих вариантов, скажу лишь, что согласованная в итоге позиция заключалась в том, чтобы формировать ЕЦ ВКО на базе ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина на основе уже подписанного на тот момент соглашения о стратегическом партнерстве с концерном «РТИ Cистемы» и ФГУП «ЦНИИ «Комета» при координирующей роли ГСКБ «Алмаз-Антей».

Не вдаваясь сейчас в тонкости юридического и экономического характера возможных вариантов построения такой или иной интегрированной структуры, скажу лишь о некоторых базовых принципах, в которых я глубоко убежден.

1. Должен быть обеспечен безусловный примат государства в вопросе построения воздушно-космической обороны России. То есть государство должно иметь как минимум контрольный пакет в создаваемом холдинге.

2. Необходимо избежать построения холдинга на базе вновь созданной или уже существующей бюрократической надстройки или прослойки – как кому нравится. Мы окончательно заведем дело в тупик тотального дилетантизма и профанации «пильщиков и решальщиков», далеких от науки и техники.

3. Участие частных компаний в холдинге как заинтересованных двигателей реального прогресса, а не формально-припудренной отчетности, всячески приветствуется. Равно как и малых, полностью частных инновационно-венчурных предприятий – точек роста на втором и третьем уровнях кооперации.

И хватит заниматься ритуальными танцами вокруг этого вопроса, которые продолжаются уже более трех лет. Как говорится, «или танцы, или пение». Государству необходимо в кратчайшие сроки принять окончательное и взвешенное решение, игнорирующее субъективные устремления и интриги. Время не ждет.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПВО-ПРО-ВКО

В заключение хочу попробовать заглянуть в завтрашний, а может, и послезавтрашний день развития нашего направления.

Человечество всегда стремилось ввысь и всегда двигателем этого стремления было оружие. Это банальная очевидность. Начав с пращи, лука и стрел как первого оружия класса «воздух-воздух» и катапульт как оружия «земля-земля», мы сегодня на полном серьезе обсуждаем практику создания единой системы воздушно-космической обороны России.

Куда же будет двигаться инженерная и военная мысль дальше? Очевидно, по той же экстраполируемой траектории – выше и дальше.

Говоря о ретроспективе цепочки ВКО-ПРО-ПВО, напомню, что еще недавно, каких-то полвека назад пределом систем ПВО по высоте было 25 километров, а по дальности поражения – 50 километров. В настоящее время разрабатываются системы, выходящие по высоте на рубежи свыше 200 километров, а дальность иных уже является почти глобальной. Ведь глобализация – это удел не только цивилизационных продуктов и геополитики, это и тенденция создания глобальных вооружений. Причем если сегодня под глобальностью тактико-технических характеристик военных и невоенных систем, действующих в воздушно-космической сфере, является возможность их применения в любой точке Земли, то в ближайшей перспективе под глобальностью будет пониматься все околоземное пространство и этот диапазон высот и дальностей будет только увеличиваться в область дальнего космоса.

Однако перед этим необходимо решить задачу интеграции и комплексирования всех существующих информационно-разведывательных средств различной ведомственной принадлежности: Министерства обороны, МЧС, обсерваторий, метеорологических станций, спутниковых группировок и других. Только такая Глобальная Информационная Интеграция сможет обеспечить единую глобальную информационно-боевую среду, мантию отражения воздушно-космического удара. Подчеркиваю, удара, а не нападения, так как необходимо уже сейчас закладывать в идеологию космического оружия будущего его двойное назначение. «Внутрипланетные разборки» неминуемо закончатся при возникновении реальной внешней угрозы удара из космоса невоенного характера. А пока мы бездействуем, связанные международными соглашениями о «мирном космосе», которые никто, кроме нас, не выполняет. Милитаризация космоса неизбежна. Более того, она жизненно необходима. И формула стратегического развития отрасли такова – «От ПВО-ПРО-ВКО через Глобальную Информационную Интеграцию к Боевой Космонавтике».

Именно космонавтам предстоит в среднесрочной перспективе стать передовым отрядом воздушно-космической обороны нашей страны и превратиться из испытателей-исследователей и инженеров в воинов и защитников Отечества. А в дальнесрочной перспективе – и всего человечества в международном масштабе.