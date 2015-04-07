Продолжение. В журнале уже опубликованы первая, вторая и третья части.

20 августа 2014 г. исполнилось 60 лет со дня образования ордена Ленина Московского округа противовоздушной обороны, правопреемником и наследником боевой славы которого является командование противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО. Журнал «ВКО» продолжает знакомить своих читателей с историей этого легендарного объединения. Очередная статья в историческом контексте с предыдущими частями посвящена наиболее сложному периоду в истории округа.

В 1990 г. в ходе опытно-исследовательского двухстороннего учения «Оборона-90» зенитные ракетные полки С-300В2 центральной группировки 1-й армии ПВО (ОН) впервые выполнили боевые стрельбы по авиационным ракетам – аналогам американских ракет SRAM, осуществляющих полет к цели по баллистическим траекториям.

На новые истребители МиГ-31 перевооружен (второй по счету в авиации округа) 153-й истребительно-авиационный полк (г. Моршанск) 16-го корпуса ПВО. Экипажи полка заступили на боевое дежурство. Отслужившие свой срок самолеты Су-15 перебазировались на базу хранения.

К 1991 г. в составе внешних корпусов ПВО округа имелось десять истребительно-авиационных полков:

2-й корпус ПВО: 28-й гв. иап (МиГ-23) – Андреаполь, 28-й иап (МиГ-25) – Кричев, 401-й иап (Су-27) – Смоленск и 790-й иап (МиГ-25) – Хотилово;

3-й корпус ПВО: 415-й иап – Туношна (МиГ-23) и 611-й – Дорохово (Су-15) иап;

7-й корпус ПВО: 191-й иап (МиГ-23) – Ефремов и 472-й иап (МиГ-23) – Курск;

16-й корпус ПВО: 153-й иап – Моршанск (МиГ-31) и 786-й иап (МиГ-31) – Правдинск.

Самолеты указанных типов имели различную модификацию.

На этапе постоянных реформ

О событиях, происходящих в Вооруженных Силах Российской Федерации в период своего становления, сказано и написано немало. Оценок дано множество. Мы не ставим своей целью продолжать дискуссию в этом направлении. Связывать принимаемые «на высоком уровне» документы с конкретными мероприятиями, проводимыми в войсках, нецелесообразно, так как это не стыковалось ни по смыслу, ни по содержанию. Поэтому по-прежнему речь пойдет о том, что и как происходило в войсках ордена Ленина Московского округа ПВО в этот период.



Радиолокационный комплекс зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Снимок сделан на КП 210-го зенитного ракетного полка командования ПВО-ПРО. Фото: Михаил Ходаренок

Самый значительный урон Войска противовоздушной обороны страны понесли после 1991 г. После неудавшегося путча 18–21 августа 1991 г. к концу года перестал существовать СССР. Независимость, а вместе с ней и группировки Вооруженных Сил (в том числе силы и средства ПВО) на своей территории получили все бывшие республики страны.

Московский округ ПВО теперь стал приграничным. В связи с этим пришлось по-новому взглянуть на группировки вероятного противника, их оперативные и боевые возможности, кардинально пересматривать план применения войск округа. Возросли требования и ответственность войск к организации и несению боевого дежурства.

Даже при беглом взгляде на то, что были «убраны» первые, а где-то и вторые эшелоны оперативного построения системы противовоздушной обороны бывшего СССР и стран Варшавского договора, становится понятно, что необходимо было не только сохранить состав и построение системы противовоздушной обороны Московского округа ПВО, но может даже где-то ее нарастить. Однако нашему государству с каждым годом становилось все труднее и труднее осуществлять финансирование как ВПК, так и своих Вооруженных Сил. Поэтому в последующие годы начало происходить совершенно другое.

С распадом СССР и Организации стран Варшавского договора начался массовый вывод войск (в том числе и частей ПВО) из бывших советских республик и этих стран. Округ был вынужден осуществлять прием и размещение этих частей, принимать участие в определении их будущего статуса и судьбы.

В сентябре 1991 г. командующим войсками округа был назначен генерал-полковник авиации Корнуков А. М. (в последующем генерал армии, главнокомандующий Войсками ПВО).

РПН зенитной ракетной системы С-300ПМ2.

Снимок сделан в одном из зенитных ракетных

дивизионов 210-го зенитного ракетного полка

командования ПВО-ПРО

Фото: Михаил Ходаренок

Руководство округа, командный состав объединений и соединений ПВО оказались в тяжелом положении, когда практически каждый день приходилось выбирать: какая воинская часть следующей попадет под сокращение или будет переведена в соответствующую категорию содержания.

Генерал-полковник авиации Корнуков А. М., вспоминая этот период, отмечал: «С полным напряжением работали все управления, отделы и службы округа. Организационно-штатные директивы поступали как из рога изобилия. Количество их доходило до 200 в год, а мероприятий по ним – в два-три раза больше».

Чтобы хоть как-то сохранить общую схему группировок войск на стратегических направлениях, в том числе и систему противовоздушной обороны, начиная с 1988 г. вводятся новые категории содержания воинских частей. Сначала это были воинские части полного состава и воинские части кадра. В последующем появляются воинские части сокращенного состава, а затем и эта категория стала делиться на «А» и «Б». Устанавливались соответствующие сроки на приведение воинских частей в боевую готовность. Такое деление воинских частей по категориям содержания просуществовало вплоть до конца 2008 г.

В 1991 г. 611-й истребительно-авиационный полк (г. Дорохово) 3-го корпуса ПВО получил на вооружение новый истребитель Су-27. Отслужившие свой срок самолеты Су-15 перегонялись на базу хранения.

Учитывая выход государственной границы к территории Республики Беларусь, исторически близкого к Российской Федерации государства, принято решение о расформировании 401-го истребительно-авиационного полка (г. Смоленск) 2-го корпуса ПВО. Исходя из оперативной целесообразности это было обоснованно. Рубежи перехвата (ввода в бой) для данного полка находились над территорией уже соседнего государства, а на тот момент соглашений о военной деятельности в воздушном пространстве Республики Беларусь еще не было. С другой стороны, вероятность появления нарушителей государственной границы Российской Федерации из воздушного пространства Белоруссии оставалась близкой к нулю. Аналогичное решение будет принято в недалеком будущем относительно 28-го истребительно-авиационного полка (г. Кричев).

После завершения государственных испытаний на полигоне Балхаш и принятия на вооружение ЗРС С-300 ПМ в 1991–1992 гг. восемь зенитных ракетных полков ближнего кольца системы С-50 (1-я армия ПВО (ОН), а в 1994 г. – и 705-й зенитный ракетный полк на дальнем кольце были перевооружены на ЗРС С-300ПМ (дальность стрельбы – 150 км).

Командный пункт 210-го зенитного ракетного

полка командования ПВО-ПРО

Фото: Михаил Ходаренок

В 7-м корпусе ПВО завершено строительство нового командного пункта (аппаратура АСУ «Протон-2М» для КП корпуса с 1986 г. хранилась на складах округа). Однако срывы поставок различного обеспечивающего оборудования для командного пункта приводили к постоянному переносу сроков начала монтажа основной АСУ.

В этом же году завершено создание автоматизированной группировки радиотехнических войск 7-го корпуса ПВО. Командные пункты радиотехнических батальонов и пункты управления радиолокационных рот были оснащены АСУ «Межа-М» и «Низина-У» соответственно. В зенитных ракетных войсках корпуса был оснащен новой АСУ «Сенеж-М» только 108-й зенитный ракетный полк. В 80-м гв. и 260-м зенитных ракетных полках на вооружении оставалась АСУ АСУРК-1МА. Командный пункт 472-го истребительно-авиационного полка был оснащен АСУ «Рубеж-1», пункты наведения истребительной авиации – АСУ «Рубеж-2».

В 16-м корпусе ПВО мероприятия по строительству нового защищенного автоматизированного командного пункта корпуса для размещения комплекса АСУ «Протон-2М» закончились только разработкой технического проекта и его экспертной оценки. Из-за прекращения финансирования рабочие чертежи на строительство КП корпуса не были даже выпущены.

В 1992 г. АСУ «Луч-3» с комплексом средств автоматизации КП «Протон-2М» 3-го корпуса ПВО была поставлена на боевое дежурство.

В рамках модернизации АСУ 3-го корпуса ПВО до уровня «Луч-3» к 1992 г. АСУ «Рубеж-1» были оснащены КП 415-го (г. Туношна) и 611-го (г. Дорохово) истребительно-авиационных полков.

КП истребительно-авиационного полка, оснащенного АСУ «Рубеж-1», во взаимодействии с двумя ПН ИА (АСУ «Рубеж-2») теперь способны были обеспечить наведение 21 истребителя (групп истребителей) на 21 цель, что значительно повышало их боевые возможности.

В течение 1993 г. в войсках округа изменения в организационной структуре и составе, а по своей сути – сокращения были продолжены.

Расформировано управление 16-го корпуса ПВО (г. Горький) с частями и подразделениями обеспечения, оставшиеся части и подразделения переданы в состав 7-го корпуса ПВО (г. Брянск).

Во 2-м корпусе ПВО:

расформированы 28-й истребительно-авиационный полк (г. Кричев, оставался на территории Республики Беларусь) и 47-й зенитный ракетный полк (г. Тургиново);

на базе 195-го зенитного ракетного полка корпуса (г. Валдай) и 236-го гвардейского ордена Ленина Путиловско-Кировского зенитного ракетного полка (г. Москва) 1-й армии ПВО (ОН) сформирован 42-й гвардейский ордена Ленина Путиловско-Кировский зенитный ракетный полк с дислокацией в г. Валдай;

на базе 1281-го зенитного ракетного полка (г. Старая Торопа) и 242-го зенитного ракетного полка (г. Можайск) сформирован 256-й гвардейский краснознаменный зенитный ракетный полк;

на базе принятой в состав корпуса 466-й зенитной ракетной бригады и 493-го гвардейского Невского красно-знаменного орденов Кутузова и Александра Невского зенитного ракетного полка (г. Рязань) 16-го корпуса ПВО сформирован 284-й зенитный ракетный полк (с передачей ему почетных наименований и орденов 493-го зрп). 284-й зенитный ракетный полк был развернут в районе г. Десногорск;

расформировано семь радиотехнических подразделений 3-й радиотехнической бригады корпуса.

В 3-м корпусе ПВО расформированы 164-й (г. Борки), 380-й (г. Подборовье), 474-й (г. Вологда), 1242-й (г. Кадуй) и 1257-й (г. Переславль-Залесский) зенитные ракетные полки и пять радиотехнических подразделений 6-й радиотехнической бригады. На базе 1287-го (г. Рыбинск) и 48-го (г. Ярославль) зенитных ракетных полков сформирована 523-я зенитная ракетная бригада с дислокацией управления бригады в г. Рыбинск. В состав бригады вошли 1-я группа зрдн С-200, 2 и 3-я группы зрдн С-300ПТ.

Начальник штаба – первый заместитель

командующего войсками командования

ПВО-ПРО генерал-майор Юрий Грехов

Фото: Михаил Ходаренок

В 7-м корпусе ПВО расформированы 1284-й зенитный ракетный полк (г. Малоярославец) и девять радиотехнических подразделений 41-й радиотехнической бригады. 80-й зенитный ракетный полк (г. Тула) переведен на штат кадр зенитного ракетного полка. Принят в боевой состав 997-й зенитный ракетный полк с дислокацией в г. Латное Воронежской области с одновременным переводом его на штат кадр зенитного ракетного полка.

Из состава 16-го корпуса ПВО расформированы 291 и 356-й зенитные ракетные полки, девять радиотехнических подразделений 9-й радиотехнической бригады. 786-й истребительно-авиационный полк (г. Правдинск) передан в состав 148-го ЦБП и ПЛС Войск ПВО (г. Савослейка).

Таким образом, только в 1993 г. в Московском округе ПВО боевой состав уменьшился на два истребительно-авиационных полка, одиннадцать зенитных ракетных полков, тридцать радиотехнических подразделений.

В начале августа 1993 г. первые экипажи самолетов Су-27 611-го истребительно-авиационного полка (г. Дорохово) 3-го корпуса ПВО заступили на боевое дежурство.

После вывода соединений и воинских частей из Прибалтики в боевом составе округа сформировано управление 14-й дивизии ПВО (мобильной) с дислокацией в п. Нестерово Рузского района Московской области.

В ходе исследовательского учения «Волга-93» расчеты 411 и 629-го зенитных ракетных полков в составе мобильной дивизии успешно выполнили боевую задачу со степенью реализации боевых возможностей, равной 0,95.

В 1994 г. система С-50 приобрела окончательный состав и структуру и включала:

КП системы С-50 – автоматизированный КП 1-й армии ПВО (ОН);

четыре секторных группировки – четыре автоматизированных КП дивизий ПВО;

двадцать восемь зенитных ракетных полков С-300 разных модификаций (три эшелона обороны);

четыре отдельных радиотехнических батальона с отдельными радиолокационными ротами.

Имелась (и сохранилась) возможность информационного и огневого взаимодействия между 1-й армией ПВО (ОН) и 9-й дивизией ПРО войск РКО. Точнее будет сказать – между централизованной автоматизированной зенитной ракетной системой ПВО г. Москвы С-50 (338 и 411-й зенитные ракетные полки С-300В) и стратегической системой противоракетной обороны г. Москва А-135, которое осуществлялась в целях организации совместных боевых действий по отражению удара аэробаллистических ракет (АБР) типа SRAM, атакующих г. Москва.

25 апреля 1994 г. указом президента РФ 1994 года и приказом министра обороны РФ 1994 года система ПВО С-50 была принята на вооружение.

Первый заместитель командующего

войсками командования ПВО-ПРО

полковник Андрей Приходько

Фото: Михаил Ходаренок

Однако с принятием на вооружение самой мощной системы ПВО в мире на тот период с этой самой системой начались организационно-штатные эксперименты, отнюдь не направленные на поддержание и совершенствование ее возможностей.

В 1994 г. начинается очередная перестройка в структуре органов управления и войск округа. Управления 3-го корпуса ПВО (г. Ярославль), 7-го корпуса ПВО (г. Брянск), 2-го корпуса ПВО (г. Ржев) переформированы в управления 3, 7 и 5-й дивизий ПВО соответственно.

Управление 1-й армии ПВО (ОН) к 1 декабря переформировано в управление 1-го корпуса ПВО. Управления 86, 87, 88 и 89-й дивизий ПВО (ОН) 1-й армии ПВО (ОН) переформированы в управления 86, 90, 95 и 117-й бригад ПВО соответственно. В наименованиях новых структур сталинское дополнение – «особого назначения» – было исключено.

Командующий войсками округа генерал-полковник авиации Корнуков А. М., вспоминая эти преобразования, напишет: «К примеру, переформирование 1-й армии ПВО (ОН) в корпус ПВО повлекло за собой увольнение почти 80% офицеров и генералов управления армии».

К сожалению, эти процессы наблюдались повсеместно. Ко всему прочему, и выплата денежного довольствия уже осуществлялась с опозданием на два-три месяца. Такая обстановка с сокращением войск, задержками с выплатой денежного довольствия приводила только к одному – массовому оттоку высокоподготовленных офицерских кадров.

В рамках организационно-штатных мероприятий, проводимых в 1-м корпусе ПВО, шесть зенитных ракетных полков С-300ПС переформированы в группы зрдн, которые включены в состав соседних зенитных ракетных полков С-300ПТ. Четыре зенитных ракетных полка С-300ПМ (584, 625, 549 и 606-й) также были переформированы в группы зрдн без сокращения боевого состава и включены в состав соседних зенитных ракетных полков С-300ПМ (566, 612, 614 и 629-го соответственно). Данное изменение в составе зенитных ракетных полков С-300ПМ никак не сказалось на системе боевого управления ими в общей структуре системы С-50.

Кроме того, 756-й зенитный ракетный полк 87-й бригады ПВО 1-го корпуса и 371-й гвардейский Бобруйско-Берлинский краснознаменный орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского зенитный ракетный полк (выведен из ТуркВО) переформированы в 390-й зенитный ракетный полк (С-300ПТ) с сохранением всех почетных наименований и орденов, принадлежащих 371-му зрп. Полк остался в составе 87-й бригады ПВО с дислокацией в д. Новое (Орехово-Зуевский район Московской области).

В связи с организационно-штатными мероприятиями в 7-м корпусе ПВО (7-й дивизии ПВО) работы по оснащению КП корпуса (дивизии) АСУ «Протон-2М» были остановлены, новое сооружение командного пункта не законсервировано, а попросту заброшено.

Кроме структурных изменений, в 1994 г. в войсках округа продолжался процесс сокращения частей и подразделений.

436-й отдельный транспортный авиационный полк окружного подчинения (г. Ступино) переформирован в 106-ю отдельную транспортную авиационную эскадрилью.

Расформированы 415-й истребительно-авиационный полк (г. Туношна) 3-й дивизии ПВО и 191-й истребительно-авиационный полк (г. Ефремов) 7-й дивизии ПВО.

Из состава 5-й дивизии ПВО 28-й гвардейский Ленинградский ордена Кутузова истребительно-авиационный полк (г. Андреаполь) передан в состав ВВС.

72 и 79-я зенитные ракетные бригады переформированы в 563 и 564-й зенитные ракетные полки соответственно.

К 1 сентября 1994 г. 523-я зенитная ракетная бригада (г. Рыбинск) переформирована в 48-й зенитный ракетный полк. Из трех групп зрдн в составе полка остались две группы зрдн С-300ПТ (группа зрдн С-200 расформирована). Но уже к 1 октября 1994 г. 48-й зенитный ракетный полк переформировывается в кадр зенитный ракетный полк в составе двух зрдн С-300ПТ.

Во всех оставшихся зенитных ракетных полках внешних дивизий ПВО завершено перевооружение на ЗРС С-300ПТ (ПС, ПМ), при этом были расформированы практически все группы зрдн С-200.

Расформирован 412-й отдельный батальон РЭБ (г. Горький) 7-й дивизии ПВО (ранее входивший в состав 16-го корпуса ПВО).

К 1 октября 1994 г. сокращено управление 14-й дивизии ПВО (мобильной).

В итоге к концу 1994 г. боевой состав Московского округа ПВО включал:

в составе истребительной авиации – четыре истребительно-авиационных полка: 153-й (г. Моршанск, МиГ-31), 472-й (г. Курск, МиГ-23), 611-й (г. Дорохово, Су-27) и 790-й (г. Хотилово, МиГ-25), только за четыре года округ лишился шести истребительно-авиационных полков;

в составе зенитных ракетных войск – тридцать девять зенитных ракетных полков (двадцать семь зенитных ракетных полков (групп зрдн) из состава 1-го корпуса ПВО и двенадцать зенитных ракетных полков из состава внешних дивизий ПВО);

в составе радиотехнических войск – четыре радиотехнические бригады (3, 6-я Краснознаменная, 9 и 41-я) внешних дивизий ПВО и четыре отдельных радиотехнических батальона 1-го корпуса ПВО.

В 1995 г. управления бригад ПВО 1-го корпуса ПВО вновь переформированы в управления дивизий ПВО под прежними номерами. Группы зрдн С-300ПС из состава зенитных ракетных полков С-300ПТ дивизий ПВО вновь переформированы в зенитные ракетные полки под прежними наименованиями.

В 1996 г. экипажи 790-го ордена Кутузова истребительно-авиационного полка (г. Хотилово), завершив перевооружение на новый истребитель МиГ-31, заступили на боевое дежурство.

В этом же году 2317, 2318, 2319 и 2320-й отдельные радиотехнические батальоны дивизий ПВО 1-го корпуса ПВО переформированы в 9, 14, 21 и 25-й радиотехнические полки соответственно. Это были единственные радиотехнические полки в Войсках ПВО страны, включающие в свой состав только отдельные радиолокационные роты.

В течение 1997 г. и начале 1998 г. в составе объединений и соединений ПВО округа реорганизация, а по сути дальнейшее сокращение боевого состава продолжалось.

В 1-м корпусе ПВО расформированы 388 и 411-й (центральная группировка (восемь зрдн С-300В2), 628, 635, 650, 654, 658, 662, 674, 748, 789, 791-й зенитные ракетные полки, имевшие на вооружении ЗРК С-300ПТ. Зенитные ракетные полки с ЗРК С-300ПС переформированы в кадр зенитных ракетных полков. Четыре группы зрдн С-300ПМ переформированы в зенитные ракетные полки под прежними наименованиями (584, 625, 549 и 606-й). Принятая всего три года назад на вооружение система С-50 сразу «просела» наполовину своих заданных возможностей. Однако этот фактор не повлиял на руководителей, принимавших решения, как будто речь шла совсем не о ПВО столицы, а о ПВО какого-то поселка.

В 3-й дивизии ПВО (г. Ярославль) расформированы 380-й отдельный батальон РЭБ (г. Судилово), 48-й (г. Рыбинск) и 488-й (г. Кострома) зенитные ракетные полки кадра. 564-й зенитный ракетный полк (г. Череповец) переведен на штат кадр зенитного ракетного полка.

В 5-й дивизии ПВО (г. Ржев) расформированы 256-й гвардейский красно-знаменный зенитный ракетный полк (г. Ст. Торопа), 284-й гвардейский Невский краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского зенитный ракетный полк (г. Десногорск). 42-й гвардейский ордена Ленина Путиловско-Кировский зенитный ракетный полк (г. Валдай) переведен на штат кадр зенитного ракетного полка.

В 7-й дивизии ПВО (г. Брянск) расформированы 260-й (г. Брянск), 563-й (г. Городец), 547-й (д. Бугры Нижегородской области), 997-й (г. Латное) кадр зенитные ракетные полки, управление 9-й радиотехнической бригады (г. Нижний Новгород).

Многие части ПВО, которые были выведены из стран Варшавского договора и бывших советских республик, подлежали расформированию. С учетом того, что эти части, как правило, имели почетные наименования и государственные награды, было принято решение эти почетные исторические регалии сохранить путем их передачи остающимся в боевом составе воинским частям.

В рамках реализации этого решения и проводимых соответствующих переформирований зенитным ракетным полкам 1-го корпуса ПВО были присвоены соответствующие почетные наименования и государственные награды и они стали именоваться:

210-й ордена Красной Звезды зенитный ракетный полк (после переформирования 566-го зенитного ракетного полка 88-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 201-го кадра ордена Красной Звезды зенитного ракетного полка);

584-й гвардейский зенитный ракетный полк (после переформирования группы зрдн 566-го зенитного ракетного полка 88-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 1244-го гвардейского зенитного ракетного полка);

93-й гвардейский краснознаменный зенитный ракетный полк (после переформирования 625-го зенитного ракетного полка 89-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 80-го кадра краснознаменного зенитного ракетного полка 7-й дивизии ПВО округа);

612-й гвардейский Киевский трижды краснознаменный орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени зенитный ракетный полк (после переформирования 612-го зенитного ракетного полка 89-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 920-го гвардейского Киевского трижды краснознаменного орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени зенитного ракетного полка);

705-й краснознаменный зенитный ракетный полк (после переформирования 705-го зенитного ракетного полка 86-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 260-го краснознаменного зенитного ракетного полка 5-й дивизии ПВО округа);

549-й краснознаменный зенитный ракетный полк (после переформирования группы зрдн 614-го зенитного ракетного полка 86-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 879-го краснознаменного зенитного ракетного полка);

614-й гвардейский краснознаменный Венский орденов Кутузова и Александра Невского зенитный ракетный полк (после переформирования 614-го зенитного ракетного полка 86-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 284-го гвардейского краснознаменного Венского орденов Кутузова и Александра Невского зенитного ракетного полка 5-й дивизии ПВО округа);

606-й гвардейский краснознаменный зенитный ракетный полк (после переформирования 606-го гвардейского зенитного ракетного полка 87-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО и 256-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка 5-й дивизии ПВО округа);

629-й гвардейский Бобруйско-Берлинский краснознаменный орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского зенитный ракетный полк (после переформирования 629-го зенитного ракетного полка и 390-го гвардейского Бобруйско-Берлинского краснознаменного орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского зенитного ракетного полка 87-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО).

Несмотря на все трудности, личный состав округа продолжал совершенствовать боевое мастерство, с высокой эффективностью выполнял боевые стрельбы. Зенитный ракетный полк под командованием полковника В. Н. Майорова, выполняя задачи на полигоне, впервые уничтожил новейшую аэробаллистическую мишень «Кабан», являющуюся аналогом атакующей боеголовки оперативно-тактической (тактической) ракеты.

В 1997 г. принято решение об объединении двух видов Вооруженных Сил страны – ВВС и Войск ПВО страны в новый вид – Военно-воздушные силы.

В рамках продолжающейся военной реформы на базе ордена Ленина Московского округа ПВО и 16-й краснознаменной воздушной армии ВВС началось формирование нового оперативно-стратегического объединения.

К 1 июня 1998 г. было сформировано управление ордена Ленина Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Командующим войсками Московского округа ВВС и ПВО был назначен генерал-лейтенант авиации Васильев Г. Б. (в последующем генерал-полковник авиации).

В своих воспоминаниях генерал-полковник авиации Васильев Г. Б. так охарактеризовал этот период: «Объединение двух видов, ВВС и ПВО в один вид Вооруженных Сил, двух войсковых объединений, Московского округа ПВО и 16-й воздушной армии – в округ ВВС и ПВО позволило на некоторое время стабилизировать обстановку, повысить боеспособность группировки войск на западном направлении, на прикрытии столицы – Москвы.

Однако не все были так хорошо настроены. Амбиции отдельных руководителей Московского военного округа, начальника Генерального штаба ВС РФ Квашнина А. В. были направлены на переформирование округа ВВС и ПВО в две армии – воздушную и противовоздушную с подчинением командующему общевойсковым округом. Для достижения этой цели части округа постоянно держались в режиме организационно-штатных мероприятий: дивизии превращались в бригады, бригады – в полки и даже в роты и наоборот».

Необходимо отметить, что слова генерал-полковника авиации Васильева Г. Б. «о повышении боеспособности группировки» касались только авиационной составляющей округа. В зенитных ракетных и радиотехнических войсках округа объединение двух объединений не дало положительного эффекта. Ведь только за 1997–1998 гг. было расформировано двадцать зенитных ракетных полков.

В состав Московского ордена Ленина округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вошли:

1-й корпус ПВО;

3-я дивизия ПВО;

5-я дивизия ПВО;

соединение и воинские части, входившие в состав 16-й краснознаменной воздушной армии;

части непосредственного подчинения.

Из состава 16-й краснознаменной воздушной армии в состав округа вошли:

105-я смешанная авиационная дивизия (г. Воронеж);

14-й гвардейский Ленинградский краснознаменный ордена Суворова истребительно-авиационный полк имени Жданова А. А. (г. Жердевка, далее – 14-й гв. иап);

28-й гвардейский Ленинградский ордена Кутузова истребительно-авиационный полк (г. Андреаполь, далее – 28-й гв. иап);

47-й гвардейский Борисовский Померанский дважды краснознаменный ордена Суворова разведывательный авиационный полк (г. Шаталово, далее – 47-й гв. рап);

226-й отдельный смешанный авиационный полк (г. Кубинка);

237-й гвардейский Проскуровский краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского центр показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Кожедуба И. Н. (г. Кубинка, далее – 237-й гв. ЦПАТ);

183-й отдельный дальний разведывательный авиационный отряд (г. Воронеж);

83-й отдельный орденов Александра Невского и Красной Звезды полк связи (г. Кубинка, далее – 83-й опс);

воинские части армейского подчинения (по видам обеспечения).

В свою очередь 105-я смешанная авиационная дивизия имела в своем составе:

1-й гвардейский Красногвардейский ордена Ленина дважды краснознаменный ордена Кутузова бомбардировочный авиационный полк (г. Лебяжье);

455-й бомбардировочный авиационный полк (г. Воронеж);

899-й гвардейский Оршанский дважды краснознаменный ордена Суворова штурмовой авиационный полк имени Ф. Э. Дзержинского (г. Бутурлиновка, далее – 899-й гв. шап).

Управление 7-й дивизии ПВО (г. Брянск) было расформировано, оставшиеся части переподчинены 5-й дивизии ПВО (г. Ржев).

Управления четырех дивизий ПВО 1-го корпуса ПВО переформированы в управления 96, 101, 108 и 124-й бригад ПВО.

В этом же году расформирован 472-й истребительно-авиационный полк (г. Курск).

В связи с включением в состав войск округа 226-го отдельного смешанного авиационного полка (г. Кубинка) 106-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья (г. Ступино) была расформирована.

В 1998 г. 786-й истребительно-авиационный полк (г. Правдинск), имевший на вооружении самолеты МиГ-31, вновь принят в состав истребительной авиации округа (подчинен 3-й дивизии ПВО). Кроме того, истребительно-авиационные полки (14-й гв. и 28-й гв.) из состава бывшей 16-й краснознаменной воздушной армии переданы в состав 5-й дивизии ПВО.

К 1 марта 1999 г. с учетом необходимости непосредственного руководства авиационным соединением и авиационными воинскими частями сформировано управление 16-го краснознаменного смешанного авиационного корпуса (САК) (г. Кубинка) с передачей ему боевого знамени, ордена и исторического формуляра 16-й краснознаменной воздушной армии.

В боевой состав 16-го САК вошли 105-я смешанная авиационная дивизия (г. Воронеж), 47-й гвардейский разведывательный авиационный полк (г. Шаталово), 237-й гвардейский ЦПАТ (г. Кубинка), 83-й отдельный полк связи (г. Кубинка).

К 1 мая 1999 г. в состав 16-го САК переданы 14-й гвардейский истребительно-авиационный полк (г. Жердевка) и 28-й гвардейский истребительно-авиационный полк (г. Андреаполь) из состава 5-й дивизии ПВО. К 1 сентября 14-й авиаполк перебазирован с аэродрома в г. Жердевка на аэродром Халино (г. Курск).

В конце 1999 г. 6, 16, 17, 709, 722 и 799-й кадры зенитных ракетных полков С-300ПС бригад ПВО 1-го корпуса ПВО в очередной раз переформированы в зенитные ракетные полки.

Заканчивался двадцатый век. Хотелось бы отметить еще один аспект деятельности командования и офицеров управления округа.

Еще в бытность Советского Союза специалисты знали, что страна оказывала военно-техническую помощь многим дружественным государствам. Это были не только государства – участники Варшавского договора, но и те государства, которые выбирали для себя социалистический путь развития. Многие офицеры округа откомандировывались в такие страны в качестве не только технических специалистов для оказания помощи в обслуживании поставляемых образцов военной техники, но и военных советников соответствующих руководителей этих стран.

Офицеры округа, которые направлялись в такие командировки, оказывали помощь не только в мирное время для таких стран, но и в периоды ведения военных действий. Конечно, такие командировки не афишировались и их цели были засекречены. По прошествии времени гриф секретности снимался и эта информация становилась доступной для общественности.

Окончание читайте в следующем номере.

Андрей Геннадьевич Демин,

генерал-майор, командующий войсками командования ПВО-ПРО генерал-майор, командующий войсками командования ПВО-ПРО