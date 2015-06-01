Окончание. В журнале уже опубликованы первая, вторая, третья и четвертая части.

20 августа 2014 г. исполнилось 60 лет со дня образования ордена Ленина Московского округа противовоздушной обороны, правопреемником и наследником боевой славы которого является командование противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО. Журнал «ВКО» завершает знакомить своих читателей с историей этого легендарного объединения. Этот материал в историческом контексте с предыдущими частями посвящен современному периоду в истории командования противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО.

Общее количество стран, которым оказывалась военно-техническая помощь нашей страной и в которых принимали участие офицеры нашего объединения, настолько велико, что этот вопрос является отдельным предметом изучения и публикаций.

Многие офицеры, которые выполняли интернациональные задачи, были награждены не только государственными наградами нашей страны, но и стран, которым оказывалась помощь. Это еще раз подтверждало высочайший уровень профессиональной подготовки офицеров округа, их безусловную преданность и самоотверженность, нередко – мужество и героизм.



На позиции противоракетного комплекса 9-й дивизии ПРО. Фото: Михаил Ходаренок

В 2000 г. в связи с возросшим объемом решаемых задач в составе 1-го корпуса ПВО на базе 2366-го отдельного линейно-кабельного батальона связи (г. Мытищи) сформирован 136-й отдельный линейно-кабельный полк связи.

Исходя из оперативной целесообразности, 1-й гвардейский Красногвардейский ордена Ленина дважды краснознаменного ордена Кутузова бомбардировочный авиационный полк (г. Лебяжье) выведен из состава авиации округа и передан в состав 5-й армии ВВС и ПВО.

В 2001 г. были расформированы: управление 3-й дивизии ПВО (г. Ярославль), 153-й (г. Моршанск) и 786-й (г. Правдинск) истребительно-авиационные полки и 564-й кадр зенитного ракетного полка (г. Череповец), а на базе управления 5-й дивизии ПВО (г. Ржев) сформировано управление 32-го корпуса противовоздушной обороны, которому переподчинены оставшиеся части и подразделения 3-й дивизии ПВО.

Таким образом, границы ответственности сформированного корпуса стали охватывать территорию ответственности бывших четырех внешних корпусов ПВО Московского округа ПВО (2, 3, 7 и 16-го).

В 1-м корпусе ПВО в этом же году из четырех управлений бригад ПВО сформированы управления 9-й (г. Видное, на базе 96-й бригады ПВО) и 37-й (г. Долгопрудный, на базе 108-й бригады ПВО) дивизий ПВО. Вместо 4-секторной создана 2-секторная группировка системы С-50. Управления 101-й (г. Черное) и 124-й бригад ПВО (г. Одинцово) сокращены, воинские части и подразделения этих бригад переподчинены 9 и 37-й дивизиям ПВО.

В радиотехнических войсках 1-го корпуса ПВО управления 14 и 21-го радиотехнических полков переформированы в управления 10 и 25-го радиотехнических батальонов и включены в состав 9 и 25-го радиотехнических полков. Кроме того, в составе этих радиотехнических полков для управления отдельными радиолокационными ротами сформированы дополнительно 80 и 83-й радиотехнические батальоны.



Командир 4-й дивизии ПВО командования ПВО-ПРО полковник Валерий Варенцов. Фото: Михаил Ходаренок

Все зенитные ракетные полки дивизий ПВО 1-го корпуса ПВО, вооруженные ЗРС С-300ПС, 705-й краснознаменный зенитный ракетный полк 9-й дивизии ПВО (С-300ПМ), 108-й Тульский зенитный ракетный полк 32-го корпуса ПВО переведены на штат кадра зенитных ракетных полков.

Управление 606-го зенитного ракетного полка передислоцировано из д. Захарово Раменского района Московской области в г. Электросталь.

В начале 2002 г. управление 16-го краснознаменного смешанного авиационного корпуса (г. Кубинка) переформировано в управление 16-й краснознаменной воздушной армии (ВА). 47-й гвардейский Борисовский Померанский дважды краснознаменный ордена Суворова разведывательный авиационный полк (г. Шаталово) переименован в «отдельный».

К 1 июля 2002 г. расформирован кадр 705-й краснознаменного зенитного ракетного полка (ЗРС С-300ПМ, д. Верхнее Шахлово Раменского района Московской области) 9-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО. Техника полка передана в 21-й корпус ПВО в Заполярье.

С 1 сентября 2002 г. управление ордена Ленина Московского округа ВВС и ПВО было переформировано в управление ордена Ленина командования специального назначения (КСпН).

Командующий войсками ордена Ленина Московского округа ВВС и ПВО генерал-полковник авиации Васильев Г. В. впоследствии скажет: «Вооружение и техника переводились в пятую категорию, списывались и утилизировались. В этих условиях военный совет округа, начальники родов войск, командиры соединений и частей, личный состав принимали все необходимые меры для поддержания боевой готовности, безусловного выполнения задач боевого дежурства, боевой подготовки и одновременно боролись за сохранение ордена Ленина Московского округа ВВС и ПВО…



Начальник штаба – первый заместитель командира 4-й дивизии ПВО полковник Анатолий Шевченко.

Фото: Михаил Ходаренок

И тем не менее решение о преобразовании округа в Командование специального назначения состоялось. Оно, по моему глубокому убеждению, ошибочно, если не сказать жестче… Занимая по этому вопросу принципиальную позицию, вынужден был написать рапорт и уйти из кадров армии».

Командующим войсками ордена Ленина командования специального назначения был назначен генерал-лейтенант Соловьев Ю. В. (в последующем – генерал-полковник).

В конце 2002 г. из состава авиации Сухопутных войск в состав КСпН (16-й ВА) включены части армейской авиации (45-й – г. Орешково, 440-й – г. Вязьма и 490-й – г. Тула – отдельные вертолетные полки (боевые и управления).

После принятия на вооружение КСА «Универсал-1» (1998 г., главный конструктор Володин С. В., впоследствии – Финкельштейн В. А.) в 2002 г. завершено переоснащение этим КСА командного пункта 32-го корпуса ПВО.

В этом же году на командном пункте КСпН завершены мероприятия по развертыванию и постановке на боевое дежурство нового комплекса средств автоматизации «Бастион-З» взамен АСУ «Алмаз-МО».

С марта 2004 г. из непосредственного подчинения КСпН в состав 16-й краснознаменной воздушной армии включены 183-й отдельный дальний разведывательный авиационный отряд (г. Воронеж) и 226-й отдельный смешанный авиационный полк (г. Кубинка).

В 2004 г. завершена разработка унифицированной АСУ для радиотехнических частей и подразделений на новой элементной базе ряда «Фундамент» (разработчик МНИИ ПА, главные конструкторы Жигарев В. К. и Валецкий Ю. В.).



Боевой расчет 4-й дивизии ПВО в зале боевого управления Центра управления во время боевой работы.

Фото: Михаил Ходаренок

После принятия на вооружение комплексов средств автоматизации командного пункта радиотехнической бригады «Фундамент-3» (2004 г.), командного пункта радиотехнического батальона «Фундамент-2» и радиолокационной роты «Фундамент-1» (2006 г.) в период 2005–2008 гг. перевооружены на новую технику радиотехнические бригады и подразделения 32-го корпуса ПВО.

С 2005 г. началось перевооружение частей ЗРВ на новую зенитную ракетную систему дальнего действия С-400 «Триумф». Помимо технической стороны процесса перевооружения большая работа проводилась по совершенствованию будущих позиций и военных городков.

К концу 2006 г. кадр 799-го зенитного ракетного полка 9-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО переформирован в зенитный ракетный полк и передислоцирован из дер. Дубки Киржачского района Владимирской области в пос. Часцы Одинцовского района Московской области.

В 2007 г. первый в Военно-воздушных силах полк (606-й гвардейский зенитный ракетный полк 9-й дивизии ПВО 1-го корпуса ПВО), вооруженный ЗРС С-400, в торжественной обстановке заступил на боевое дежурство. На КП 1-го корпуса ПВО устаревший КСА 60А6 (ядро АСУ системы С-50) заменен на подвижный КСА «Универсал-1». Эти мероприятия стали первыми после 1997 г., проведение которых способствовало росту возможностей группировки ПВО.

В 2008 г. командующим войсками ордена Ленина командования специального назначения был назначен генерал-лейтенант Разыграев С. Н. (в последующем – заместитель главнокомандующего ВВС по ПВО).

На командном пункте КСпН проведены работы по модернизации комплекса средств автоматизации «Бастион-З» до уровня «Бастион-ЗА».



Командир дежурных сил ЦУ 4-й дивизии ПВО подполковник Николай Трофимов на рабочем месте (ЦУ 4-й дивизии ПВО). Фото: Михаил Ходаренок

В ночь с 8 на 9 августа 2008 г. группировки вооруженных сил Грузии вторглись на территорию Южной Осетии.

Решительные действия руководства России, командования и военнослужащих Северо-Кавказского военного округа и Черноморского флота в ходе проведения операции по принуждению Грузии к миру позволили уже к 12 августа разгромить основные силы грузинской армии и предотвратить разрастание конфликта, который мог привести к огромным человеческим жертвам.

Однако угроза возобновления военных действий полностью устранена не была. Руководство США, активно поддержав действия грузинского руководства, начало проводить мероприятия по экстренному восстановлению боеспособности грузинской армии с одновременным наращиванием группировки своих вооруженных сил в регионе, включая переброску авиации на аэродромы юго-восточных государств НАТО и развертыванию боевых кораблей в акватории Черного и восточной части Средиземного морей.

Адекватно реагируя на складывающуюся обстановку, на территории Абхазии с сентября 2008 г. начинают проводиться мероприятия по развертыванию необходимой группировки войск (сил), включая силы и средства противовоздушной обороны.

1-му корпусу ПВО была поставлена задача: подготовить зенитный ракетный полк к выполнению боевой задачи, осуществить его передислокацию и развертывание в новом позиционном районе с последующей передачей полка в подчинение 4-й армии ВВС и ПВО.

Для выполнения задач был определен 16-й зенитный ракетный полк 9-й дивизии ПВО (командир полка – полковник Галямиев Т. Р.). В кратчайшие сроки проведены необходимые мероприятия по подготовке личного состава и техники, боевому слаживанию боевых расчетов, включая выполнение боевых стрельб на полигоне Ашулук. Одновременно проводились рекогносцировочные мероприятия в новом позиционном районе.



Командир ПРК 9-й дивизии ПРО командования ПВО-ПРО Андрей Фролов. Фото: Михаил Ходаренок

После проведения вышеуказанных мероприятий личный состав и техника полка успешно были передислоцированы на территорию Республики Абхазия и приступили к выполнению поставленных задач.

Размещение ЗРС С-300 в Абхазии, с одной стороны, обеспечило зенитное ракетное прикрытие группировки российских войск на территории республики, а самое главное – сыграло сдерживающим фактором в возможном негативном развитии обстановки в регионе. Влияние таких адекватных и своевременных действий нашего государства на возможные угрозы безопасности в 2008 г. чем-то схожи с аналогичными действиями во время войны на Ближнем Востоке в 1982 г., о чем мы рассказывали в предыдущих статьях.

О самом размещении наших зенитных ракетных комплексов на территории Абхазии было заявлено в 2010 г. главнокомандующим ВВС генерал-полковником Зелиным А. Н. Интересен тот факт, что комментируя данное выступление, источник в Кремле пояснил, что «эти системы были поставлены в республику два года назад и до сих пор там находятся. Об этом все наши партнеры были проинформированы в свое время», что потом подтвердил Госдепартамент США.

В рамках формирования в Вооруженных Силах страны так называемого нового облика 1 июня 2009 г. управления ордена Ленина Командования специального назначения и 1-го краснознаменного корпуса ПВО были переформированы в управление ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны (ОСК ВКО).

Одновременно с этим принято решение о передислокации управления ОСК ВКО из г. Москвы (легендарного здания на ул. Мясницкая, д. 33) в поселок Северный Балашихинского района Московской области в комплекс зданий бывшей 1-й краснознаменной армии ПВО (ОН) (1-го корпуса ПВО). Для размещения структурных подразделений управления ОСК ВКО на новом месте пришлось задействовать здание штаба бывшего узла связи 1-го корпуса ПВО, бывшие казармы и даже караульное помещение. Перевозка имущества осуществлялась в кратчайшие сроки (два месяца). Тем не менее задача была выполнена. Само же здание на ул. Мясницкая, д. 33, еще долгое время поддерживалось и охранялось дежурной службой.



Офицер боевого управления лейтенант Александр Коротин (ЦУ 4-й дивизии ПВО). Фото: Михаил Ходаренок

Командующим войсками ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны был назначен генерал-майор Тишкевич Л. Э.

В состав войск оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны вошли 4-я (сформирована на базе 37-й дивизии ПВО), 5-я (сформирована на базе 9-й дивизии ПВО) и 6-я (сформирована на базе 32-го корпуса ПВО) бригады воздушно-космической обороны, части непосредственного подчинения (ранее входившие в состав КСпН и 1-го корпуса ПВО). Соединение и воинские части 16-й краснознаменной воздушной армии были переданы в состав 1-го командования ВВС и ПВО Западного военного округа. Управление 16-й краснознаменной ВА было расформировано.

Командный пункт КСпН был переформирован в командный пункт ОСК ВКО, а бывший командный пункт 1-го корпуса ПВО переведен в режим ограниченного функционирования. Для управления боевыми действиями 4 и 5-й бригад ВКО в системе С-50 на КП ОСК ВКО был развернут КСА «Универсал-1С».

С 1 июня управления 3, 6-й краснознаменной и 41-й радиотехнических бригад 6-й бригады ВКО переформированы в управления 337, 335-го краснознаменного и 336-го радиотехнических полков соответственно.

К 1 декабря 2009 г. кадр 6, 16, 709 и 722-го зенитных ракетных полков С-300ПС 4 и 5-й бригад ВКО переформированы в 91, 92, 95 и 81-ю группы зенитных ракетных дивизионов соответственно, кадр 17-го зенитного ракетного полка 4-й бригады ВКО расформирован.

Кроме того, в эти же сроки кадр 42 и 108-й зенитные ракетные полки переформированы в зенитные ракетные полки постоянной готовности.

Произошли изменения в авиации объединения.

790-й ордена Кутузова истребительно-авиационный полк (г. Хотилово) и 611-й истребительно-авиационный полк (г. Дорохово) 6-й бригады ВКО переформированы в 6968-ю авиационную ордена Кутузова базу (2-го разряда) трех эскадрильного состава (МиГ-31 и Су-27) с дислокацией на аэродроме Хотилово. На аэродроме Дорохово сформирована авиационная комендатура.



Офицер боевого управления старший лейтенант Александр Зенин (ЦУ 4-й дивизии ПВО).

Фото: Михаил Ходаренок

14-й гвардейский Ленинградский краснознаменный ордена Суворова истребительно-авиационный полк имени Жданова А. А. (г. Курск) и 28-й гвардейский Ленинградский ордена Кутузова истребительно-авиационный полк (г. Андреаполь) переформированы в 6963-ю гвардейскую авиационную Ленинградскую краснознаменную ордена Суворова базу (2-го разряда) трех эскадрильного состава (МиГ-29 и МиГ-29уб) с дислокацией на аэродроме Курск. На аэродроме Андреаполь сформирована авиационная комендатура.

Если говорить о сути данных преобразований для нашего объединения, то были сокращены два истребительно-авиационных полка, боевой состав авиации объединения сокращен на две авиационных эскадрильи. То же касалось и вертолетных частей.

440-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления) в г. Вязьма переформирован в 6965-ю авиационную базу (2-го разряда). В ее состав включена 106-я авиационная комендатура (г. Тула), сформированная на базе 490-го отдельного вертолетного полка (боевого и управления). 45-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления) в г. Орешково расформирован. После переформирования 6965-я авиационная база (2-го разряда) переподчинена 1-му командованию ВВС и ПВО.

В 2010 г. командующим войсками ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны был назначен генерал-лейтенант Иванов В. М. (с 2003 по 2006 г. – командир 1-го корпуса ПВО, с октября 2011 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего Войск воздушно-космической обороны).

К концу года 6963-я гвардейская авиационная Ленинградская краснознаменная ордена Суворова база (2-го разряда) и 6968-я авиационная ордена Кутузова база (2-го разряда) 6-й бригады ПВО были переподчинены 1-му командованию ВВС и ПВО Западного военного округа. Объединение осталось без своей истребительной авиации, хотя пункты наведения истребительной авиации сохранились в составе 6-й бригады ВКО командования. В управлении ОСК ВКО и управлении 6-й бригады ВКО были сокращены структурные подразделения, выполняющие задачи подготовки, боевого применения и всестороннего обеспечения боевых действий ИА. Взамен этих подразделений были созданы отдел (в управлении ОСК ВКО) и отделение (в управлении 6-й бригады ВКО) взаимодействия с ИА. Таким образом, впервые после 1960 г. (если не учитывать неудачную реформу начальника Генерального штаба ВС СССР в 1977–1984 гг. Маршала Советского Союза Николая Огаркова для приграничных армий ПВО) истребительную авиацию вывели из состава соединений ПВО.

К 1 сентября 2010 г., учитывая завершение сроков эксплуатации техники зенитных ракетных комплексов С-300ПС, 81, 91, 92 и 95-я группы зенитных ракетных дивизионов 4 и 5-й бригад ВКО были расформированы.

В феврале 2011 г. осуществлено перевооружение 210-го ордена Красной Звезды зенитного ракетного полка 5-й бригады ВКО на ЗРС С-400 «Триумф» (второй зрп С-400 в составе войск оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны) и поставка в полк боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». После успешного проведения начальных боевых стрельб личный состав полка заступил на боевое дежурство на месте постоянной дислокации.

В 2011 г. новые КСА «Фундамент-2, 3» поступили на вооружение 9 и 25-го радиотехнических полков 4 и 5-й бригад ВКО.

Продолжая славные традиции

В рамках дальнейшего совершенствования структуры Вооруженных Сил РФ 1 декабря 2011 г. создается новый род войск – Войска ВКО. Вновь после 1998 г. были объединены силы ракетно-космической обороны (в составе Космических войск) и часть Войск противовоздушной обороны (войска ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны).

На базе управления ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны сформировано управление ордена Ленина командования противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО. В состав войск командования ПВО-ПРО вошли 9-я дивизия ПРО, 4, 5 и 6-я бригады ПВО (наименования бригад были изменены с воздушно-космической обороны на противовоздушную оборону). Таким образом, после ухода в 1976 г. из состава объединения 9-я дивизия противоракетной обороны вернулась «домой».



Шахтные пусковые установки противоракет типа ПРС-1М системы ПРО А-135. Фото: Михаил Ходаренок

С 2011 по 2013 г. объединением командовали генерал-майор Попов С. В., генерал-лейтенант Кураченко П. П. (в последующем – начальник штаба – первый заместитель командующего Войсками ВКО).

В 2011–2012 гг. на КП 4 и 5-й бригад ПВО (КП секторных группировок) КСА «Байкал» были заменены на КСА «Байкал-1М».

С 2011 г. в войсках командования ПВО-ПРО значительно возросло количество мероприятий оперативной (боевой) подготовки.

Ежегодно в войсках командования ПВО-ПРО стало проводиться пять-шесть тактических учений с боевой стрельбой, из них одно обязательно с соединением ПВО.

С 1 мая 2013 г. в боевой состав командования ПВО-ПРО включен сформированный 590-й отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения воздушных целей – совершенно новое соединение такого типа в Вооруженных Силах Российской Федерации.

19 октября 2013 г. Указом президента Российской Федерации № 785 6-й бригаде противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «Имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина А. И.», 4-й бригаде противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «Имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Кирпикова Б. П.».

2 декабря 2013 г. 590-й отдельный радиотехнический узел командования ПВО-ПРО успешно заступил на опытно-боевое дежурство, тем самым значительно повысив возможности объединения по оперативной разведке воздушного пространства.

Очередной зенитный ракетный полк Войск воздушно-космической обороны, оснащенный новейшими зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района в подмосковном Звенигороде в марте 2014 г.



Офицер боевого управления лейтенант Диана Матурина (ЦУ 4-й дивизии ПВО). Фото: Михаил Ходаренок

21 февраля 2014 г. на Украине при непосредственном участии западных стран и их спецслужб произошел антиконституционный переворот. К власти в стране при поддержке неофашистских и радикальных организаций пришли русофобские силы, одним из направлений деятельности был полный разрыв сотрудничества со странами СНГ и непосредственно с Российской Федерации. Началось активное преследование, а в отдельных случаях и физическое устранение всех несогласных с новой политикой руководства страны. В регионах начались массовые выступления населения против проводимых новым руководством страны реформ.

Первым регионом, отвергшим новую политику киевских властей, стала Республика Крым. На фоне обострения обстановки в стране руководство республики приняло решение о проведении референдума о самоопределении и выходе из состава Украины. Одновременно с принятием этого решения руководство Крыма, опасаясь провокаций и силовых действий со стороны Киева, обратилось к Российской Федерации об оказании помощи в обеспечении безопасности республики.

Учитывая складывающуюся обстановку вокруг Крыма, угрозу безопасности военнослужащих Черноморского флота РФ и членов их семей, а также просьбу крымского руководства, президентом Российской Федерации Путиным В. В. с одобрения Совета Федерации РФ принимается решение – оказать помощь жителям Крыма в обеспечении безопасного проведения референдума о самоопределении.

Военнослужащие командования ПВО-ПРО успешно выполнили поставленные руководством страны специальные задачи по обеспечению безопасности проведения референдума в Республике Крым и городе-герое Севастополе, а также задачи по противовоздушной обороне полуострова вплоть до формирования на полуострове 1 декабря 2014 г. штатного соединения ПВО. Многие военнослужащие были отмечены государственными и ведомственными наградами.

В 2014 г. осуществлено перевооружение очередного зенитного ракетного полка ЗРС С-400 «Триумф» (четвертого по счету зрп С-400 в объединении). После успешного проведения начальных боевых стрельб, личный состав полка заступил на боевое дежурство на месте постоянной дислокации. Заступление полка на боевое дежурство было осуществлено по личной команде Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ В. В. Путина после приема соответствующего доклада от командующего войсками командования ПВО-ПРО 19 декабря 2014 года в Единый день приемки военной продукции.

Активно продолжается оснащение подразделений РТВ перспективными РЛС типа «Небо», «Подлет», «Каста», ВВО, «Сопка», «Обновление» и др., осуществляется поставка в войска средств АСУ и связи нового поколения. В ближайшие годы оснащение радиотехнических войск командования новой техникой должно составить 100%.

Продолжаются работы по техническому оснащению 590-го отдельного радиотехнического узла командования ПВО-ПРО штатными средствами вооружения.

В 9-й дивизии противоракетной обороны продолжаются работы по модернизации системы ПРО А-135. Работы предполагают значительное совершенствование характеристик РЛС «Дон-2Н», а также огневых средств перехвата баллистических целей.

Боевые расчеты 9-й дивизии ПРО регулярно и успешно выполняют пуски противоракет. 8 мая 2014 г. на испытательном полигоне МО РФ (Республика Казахстан) комплексом 5Ж60П произведен юбилейный, 50-й пуск противоракеты системы А-135. Средства дивизии активно применяются в интересах решения задач ПРН и ККП.

Учитывая процесс перевооружения войск, а также возрастающий объем выполняемых задач, с целью улучшения процесса управления войсками к 1 декабря 2014 г. управления 4, 5 и 6-й бригад ПВО переформированы в управления 4, 5 и 32-й дивизий противовоздушной обороны.

С 15 декабря 2014 г. 32-я дивизия ПВО, к сожалению, была исключена из боевого состава командования ПВО-ПРО и передана в состав 1-го командования ВВС и ПВО с целью создания зоны ответственности за ПВО в границах Западного военного округа.

Продолжая славные традиции предыдущих поколений воинов ПВО ордена Ленина Московского округа ПВО, военнослужащие командования ПВО-ПРО ежегодно достойно представляют Войска ВКО (ранее – ПВО страны) на военных парадах на Красной площади в столице нашего государства – городе-герое Москве в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проходя в составе механизированных колонн на БМ «Панцирь-С» и ПУ С-400.

Становится новой доброй традицией участие наших военнослужащих в военных парадах в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Дня независимости Республики Беларусь, которые проходят ежегодно 9 мая (3 июля) в столице братского государства – городе-герое Минске. Эту почетную миссию выполняют военнослужащие зенитных ракетных полков в составе механизированных колонн на БМ «Панцирь-С» и ПУ С-400.

В рамках дальнейшего совершенствования структуры Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015 г. будет образован новый вид Вооруженных Сил – Воздушно-космические силы, который объединит в своем составе объединения ВВС и Войск ВКО. Новая структура должна полностью объединить все силы и средства борьбы с воздушно-космическими средствами нападения.

Мероприятия, проводимые в войсках командования ПВО-ПРО за последние годы, связанные с техническим переоснащением войск, повышением уровня оперативной и боевой подготовки, совершенствованием систем управления и связи, позволили в значительной степени повысить возможности по предназначению. В период до 2020 г. войска командования должны не только существенно нарастить возможности по борьбе с существующими средствами воздушно-космического нападения, но и получить совершенно новые возможности.

Завершая обзор основных событий из истории ордена Ленина Московского округа ПВО, его славных и героических предшественников и наследников почти за 100-летний период, хотелось бы отметить ряд аспектов.

Во-первых, в изданных статьях описывались события, которые так или иначе касались объединений, соединений и воинских частей родов войск. Ветераны, конечно же, знают, что в состав округа входило большое количество воинских частей различных видов обеспечения, организаций и предприятий. Формат журнала не мог позволить рассказать историю всех структур, когда-либо входивших в состав нашего объединения.

Во-вторых, ранние публикации об истории становления и развития Московского округа ПВО наиболее полно описывали события предвоенного периода и подвига воинов ПВО столицы во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. События послевоенного периода и особенно последних десятилетий были описаны, на наш взгляд, недостаточно. Многие интересные и заслуживающие упоминания события можно встретить только в воспоминаниях ветеранов. Одной из целей этой работы как раз и являлось объединить все периоды истории округа с доступной и что не менее важно – разрешенной степенью детализации.

В-третьих, описывая в исторической хронологии происходящие события, авторы не ставили перед собой цели давать оценки как самим событиям, так и принимаемым руководителями различных рангов какие-либо решениям.

В-четвертых, конечно, любая история объединяет как сами события, так и участников этих событий. За годы существования Московского округа ПВО своей службой в нем могут гордиться десятки тысяч военнослужащих. Можно без сомнений сказать, что каждый внес свой достойный вклад в историю округа. Чтобы избежать случая, что кто-то может быть просто не упомянут и никого не обидеть, было принято решение – в тексте указывать и ссылаться только на воспоминания командующих войсками округа и отдельных офицеров, которые выполняли боевые задачи за рубежом.

На недавних торжественных мероприятиях, проводимых в честь Дня Войск противовоздушной обороны в нашем командовании, ветеранами округа было предложено продолжить работу над историей нашего объединения. Одним из предложений было проработать вопрос о начале работы над вторым изданием книги «Ветераны округа вспоминают», которая была издана в канун 50-летия со дня образования ордена Ленина Московского округа ПВО. Командованием принято решение – такую работу продолжить, и в ближайшее время она начнется. Будет продолжена работа и по другим направлениям исторической работы.

В заключение хочется поблагодарить всех читателей наших материалов за ваше внимание и соучастие, а также руководство журнала «ВКО» и его главного редактора Ходаренка Михаила Михайловича за предоставленную возможность публикации и личное участие в популяризации истории и службы в войсках нашего объединения.

Как и прежде, личный состав нашего объединения, выполняя важнейшие государственные задачи по противовоздушной и противоракетной обороне столицы нашей Родины – города-героя Москвы и Центрального промышленного района, с честью несет высокое звание «Защитник неба Москвы».

Андрей Геннадьевич Демин,

генерал-майор, командующий войсками командования ПВО-ПРО генерал-майор, командующий войсками командования ПВО-ПРО