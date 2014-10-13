Новое СМИ посвящено проблемам развития современной науки и техники, так или иначе связанным с освоением космоса, – это ракетостроение, создание новых спутников и космических аппаратов, контроль околоземного пространства и многие другие. Журнал-дебютант вызвал большой интерес у специалистов и любителей. Главный редактор Игорь Ашурбейли в своей вступительной колонке пояснил выбор имени журнала о космосе. На английском языке Room – синоним слова Space, дословно переводится как «пространство», но фактически используется в значении «космос». «Когда мы находимся в стесненных условиях, мы говорим: «Мне нужно больше комнат, больше пространства вокруг меня», – пишет Игорь Ашурбейли.

“ В этом номере журнала «ВКО» мы представляем вниманию читателей некоторые материалы, опубликованные в журнале ROOM. В дальнейшем подобные публикации будут осуществляться на постоянной основе ”

Задачи нового издания он видит такими: «Наша цель – профессиональный, научный, но в то же время доступный для понимания широкой общественности журнал. Мы надеемся, что материалы, опубликованные в нашем журнале, привлекут внимание не только экспертов, но и простых любителей аэрокосмической тематики.

Журнал станет местом встречи, дискуссионной площадкой для специалистов всего мира, прямо или косвенно участвующих в космических программах. Обсуждение также будет идти в режиме онлайн на нашем веб-сайте room.eu.com. Раз в два года на базе нашего журнала будут проводиться конференции ведущих международных экспертов, а результаты обсуждения – публиковаться в «Белой книге Аэрокосмического освоения». Все это даст нам возможность создать международный негосударственный экспертный совет по космической тематике. Мы называем его «Социум». В настоящее время мы формируем редакционную коллегию и надеемся услышать ваши пожелания.

Добро пожаловать в ROOM!».

В логотипе издания используется астрологический символ созвездия Девы, символизирующий плодородие Земли, что подчеркивает единство с космосом. В современном мире это не только неизведанное пространство, но и арена борьбы геополитических и технологических амбиций многих стран мира. Поэтому Room The Space Journal освещает три важных направления:

астронавтика (этим англоязычным термином именуется изучение и освоение всего внеземного пространства в прикладном значении: метеорология, астрономия, высоко- и низкоорбитальные гражданские спутники, обсерватории и т. д.);

космическая экология как противодействие опасности распространения орбитального мусора, озоновых дыр, сверхжесткого излучения и др.;

разнообразные угрозы из космоса, к которым относятся не только потенциальная возможность «звездных войн», но и атаки метеоритов и других небесных тел, магнитные бури с Солнца, радиация и все, что таит Вселенная. Кроме того, редакция журнала планирует в этом разделе размещать публикации, посвященные войнам и вооруженным конфликтам, проблемам современного «военного космоса», средств воздушно-космической обороны и нападения, их влияния на геополитическую ситуацию в мире.

Первый номер журнала получился чрезвычайно насыщенным. В нем публикуются статьи ведущих международных экспертов по проблемам освоения космоса, ракетостроителей, разработчиков космических летательных аппаратов, представителей военных ведомств разных стран.

К примеру, в материале «Достигая звезд» вице-президент Европейской комиссии, отвечающий за производство и предпринимательство, Антонио Таяни высказывает мнение, что развитие и укрепление европейского сектора космической индустрии принесет не только огромную экономическую, но и политическую пользу всем участникам программы.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член президиума Российского совета по международным делам Федор Лукьянов в статье «В поисках стратегической стабильности» анализирует, как последние события на Украине скажутся на международном сотрудничестве в космической сфере. Летчик-космонавт РФ Роман Романенко описывает курс подготовки космонавтов к полету («Поддерживая уровень знаний»). Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин систематизирует историю освоения космического пространства («Конец эры») и делает прогнозы. Командир 406-го Космического крыла ВВС США полковник Джон Вагнер в материале «Предотвращение ситуации» описывает деятельность базирующегося на авиабазе «Ванденберг» Объединенного центра космических операций по отслеживанию космического мусора и предотвращению аварий и столкновения с ним.

Пристального внимания заслуживает статья «Гиперзвук выходит на следующий круг». Ее автор – директор научной и технологической политики Института исследований проблем обороны Марк Льюис. Он разбирает ситуацию с разработкой гиперзвукового оружия в вооруженных силах США. Рядом – еще одна интересная публикация под заголовком «Гиперзвуковая чаша святого Грааля: в нашем понимании?», написанная Кевином Боукатом. В корпорации «Боинг» он руководит программой в области исследований гиперзвука и описывает проблемы проектирования гиперзвуковых летательных аппаратов.

Есть в журнале и развлекательная рубрика «Spare ROOM – запасная комната», где размещаются занимательные и смешные иллюстрации по тематике журнала. Хотя успех первого номера Room в Фарнборо обусловлен прежде всего удачным подбором публикуемых авторов, нельзя не отметить хороший дизайн, высокий полиграфический уровень, уникальность подобранных фотографий.