Следуя заветам своих высших политических и военных руководителей, США возвели задачу завоевания абсолютного господства в космосе в ранг важнейшей не только военной, но и политической задачи.

Космические аппараты (КА), которые планируется выводить в околоземное космическое пространство (ОКП) в ближайший период, могут иметь на борту не только аппаратуру для осуществления глобальной связи, метеонаблюдений, обеспечения навигации, ведения разведки, но и различное оружие – обычное, кинетическое, пучковое, лазерное, предназначенное для поражения объектов, находящихся в космосе, атмосфере Земли и на ее поверхности. Отсюда следует, что в космосе могут вестись широкомасштабные боевые действия с применением как обычного, так и экзотического оружия.

Космодром Байконур. Стартовая площадка для ракет-носителей типа «Союз». Фото: NASA

Это в свою очередь определит большой размах, высокую напряженность и динамизм вооруженной борьбы в ОКП. Причем эта борьба может начинаться до проведения первых воздушных и наземных операций на традиционных континентальных, океанских (морских) театрах военных действий (ТВД). Оперативное оборудование ОКП как специфического ТВД по существу идет уже более 15 лет. За это время неизмеримо возросли возможности космических систем (КС), имеющих орбитальные группировки (ОГ), насчитывающие 10 и более КА, и отдельные КА.

Так, современные КС позволяют получать информацию о перевозке химического и биологического оружия, обеспечивают надежный доступ в Интернет в 100 раз быстрее, чем обычные цифровые абонентские линии, позволяют экипажам боевых машин передавать видеоизображение поля боя в штабы различных уровней, обеспечивают широкополосной связью не только пункты управления (ПУ) различных уровней, но и отдельного солдата. Информация, поступающая от КС, интегрируется в контур боевого управления, в первую очередь в контур управления высокоточным оружием (ВТО). Она стала достоянием командиров на поле боя и реально определяет возможности не только воинских формирований в целом, но и отдельного солдата (индивидуальная боевая экипировка солдата предусматривает наличие спутниковой позиционной системы, позволяет с высокой точностью определять свое местоположение на местности).

В целях совершенствования форм и способов боевого применения КС, в том числе и ударных, США регулярно раз в три года проводят стратегические космические игры на тему космической войны. На эти игры привлекаются сотни военных и гражданских чинов и экспертов, ВВС, армия, флот, более 30 различных агентств, в том числе по ПРО и NАSА. В ходе таких игр уточняются роль и место космических вооружений в решении вопросов национальной безопасности и сдерживания региональных и крупномасштабных войн будущего.

Одновременно проводятся широкомасштабные исследования по определению влияния различных возмущающих факторов на баллистическую устойчивость ОГ КА КС различного предназначения, определению влияния факторов космического пространства на функционирование КА и их бортовых систем, решению проблемы обеспечения живучести КА.

Фото: NASA

Учитывая то, что США и их союзники по НАТО осуществляют свое партнерство с Россией сключительно избирательно, исходя прежде всего из своих собственных гегемонистских интересов и практически не принимая во внимание интересы России, можно сделать вывод: подобные действия в области освоения космоса имеют для России явно негативный и даже угрожающий характер. Кроме того, следует учитывать, что свои космические программы стремительно развивают, наращивая ОГ военного предназначения, Китай, Индия и Япония.

Следовательно, познание явлений, происходящих в космическом пространстве, оценка его как специфической сферы, в которой могут вестись военные действия; исследование проблем в целях создания и совершенствования соответствующих систем вооружения, с помощью которых можно противостоять любому агрессору, не допустить его военно-технического превосходства; исследование проблемы устойчивости ОГ и живучести КА являются важнейшей задачей в обеспечении военной и национальной безопасности нашего государства, качественном совершенствовании Вооруженных Сил (ВС), обеспечении их боевой готовности.

И это познание целесообразно начать с уточнения (определения) самого понятия «космический ТВД»; определения его особенностей по сравнению с другими ТВД, зонами, районами боевых действий; исследования условий боевого применения сил и средств в космическом пространстве; определения мероприятий, способов, направленных на снижение их воздействия.

Впервые понятие «ТВД» в военную теорию ввел в 1815 г. барон Антуан (Генрих Вениаминович) Жомини (1779–1869) – швейцарец по происхождению, военный историк и теоретик, генерал от инфантерии русской армии, который под ТВД подразумевал «…пространство, на котором действует одна армия (или несколько армий) отдельно от других войск». По мере изменения характера вооруженной борьбы, ее размаха, способов и форм ее ведения изменялось и понятие «ТВД». Придерживаясь принципа историзма, космическим ТВД будем называть область космического пространства (или ОКП) и земной поверхности под ним, в пределах которых развертываются КС различного предназначения и наземная инфраструктура, обеспечивающая их функционирование, государств или коалиций государств и могут вестись военные действия различных масштабов.

При этом предполагается, что каждая КС состоит из двух важнейших элементов: ОГ КА и наземного комплекса управления (НКУ), который осуществляет прием, обработку и передачу специальной информации, поступающей с КА ОГ, и управление ими.

Следует отметить, что наземная инфраструктура КС США разведки, связи, навигации, метеообеспечения создана не только на их национальной территории, но и на территории других государств, расположенных в различных полушариях Земли. Это позволяет осуществлять формирование и управление КС с такими боевыми возможностями, которые обеспечивают проведение глобальных операций различными видами ВС и управление силами и средствами в реальном масштабе времени, практически во всех районах Земли.

В соответствии с определениями современной энциклопедической литературы «…каждый ТВД имеет определенные военно-политические, военно-экономические, физико-географические условия и инженерное оборудование территории, влияющие на подготовку и ведение военных действий».

Очевидно, военно-политические условия на космическом ТВД будут определяться прежде всего общей расстановкой сил в мире, наличием военных блоков, способных применять КС в различных вооруженных конфликтах, общей внешней политикой тех государств, которые имеют выход в космос. Выражение «выход в космос» означает, что у страны имеются все необходимые средства для выведения КА на орбиты и эксплуатации КС в течение всего времени их функционирования. Свои ракетные испытательные полигоны, позволяющие проводить запуски высотных геофизических и метеорологических ракет и малых КА, уже имеют такие страны, как Швеция (Кируна), Норвегия (Анне), Канада (Черчилл), Бразилия (Баррейру-ду-Инферну), Аргентина (Чамипаль), Индонезия (Паменчпек).

Таким образом, общую военно-политическую обстановку на космическом ТВД будут определять (и уже определяют в настоящее время) прежде всего наиболее развитые страны мира, имеющие мощные военно-экономические потенциалы и стремящиеся реализовать свои космические амбиции. Необходимо отметить, что в этом, к сожалению, преуспевают США, которые стремятся реализовать свою идею «кто владеет космосом, тот владеет новой эрой» в полной мере со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Важнейшими элементами космического ТВД являются ОГ КА, созданные на орбитах, элементы которых изменяются в широком диапазоне:

углы наклонения плоскостей орбиты к плоскости экватора (далее – углы наклона орбит) i – от 0° до180°;

эксцентриситеты орбит e – от 0 до 1;

высоты полета Hп – от 100–120 км до 40 000 км и более.

Возможная классификация ОГ КА приведена в таблице 1.

Таблица 1



ОГ КА можно подразделять также по срокам активного существования (долговременные или ограниченного срока существования), способам управления (автоматические, неавтоматические, смешанного управления), числу решаемых задач (одноцелевые, многоцелевые), методам технического обслуживания (на Земле, в космосе) и другим признакам.

К настоящему времени в ОКП сложилась сложная, высокодинамичная космическая обстановка, которая может служить своеобразным барометром степени опасности общей военно-политической ситуации в мире. Основным показателем, с помощью которого можно характеризовать степень опасности космической обстановки, является поток космических объектов (КО) или космический поток.

Успех в вооруженной борьбе и особенно успех в первых операциях начального периода войны во многом зависит от заблаговременного оперативного оборудования регионов, стратегических районов, возможных ТВД, то есть от комплекса мероприятий по подготовке в интересах сосредоточения, развертывания, скрытия и боевого применения группировок войск (сил), а также защиты личного состава и важных объектов от различных средств поражения. Объем и очередность мероприятий по оперативному оборудованию территорий для ведения боевых действий зависят прежде всего от военно-политических целей и способов ведения войны, экономических возможностей государств (коалиций государств), наличия средств вооруженной борьбы и в значительной степени определяются особенностями самих регионов и стратегических районов.

Этот вывод может быть распространен и на космический ТВД. При этом к основным мероприятиям оперативного оборудования космического ТВД можно отнести следующие:

исследование влияния различных возмущающих факторов и факторов космического пространства (о них см. выше) на КА ОГ, разработка мероприятий (способов) по их компенсации;

определение орбит, на которых будут создаваться ОГ КА различных КС, труднодоступных для средств противокосмической обороны (ПКО) противника и наиболее выгодных с точки зрения энергетических затрат при формировании КС;

вывод в космос на орбиты, близкие к рабочим орбитам КА ОГ, резервных КА, находящихся до момента «Ч» в режимах «молчания»; создание ОГ с избыточным количеством КА;

создание необходимого резерва КА, ракет-носителей на стартовых комплексах в арсеналах, на заводах-изготовителях;

вывод в космос КА-ретрансляторов различного предназначения, космических КП (основных и запасных);

мероприятия по повышению устойчивости, защищенности и восстанавливаемости как ОГ, так и НКУ КС.

В целом проведение мероприятий, реализация способов по оперативному оборудованию космического ТВД должны быть направлены на обеспечение высокой готовности всех органов и звеньев управления страной и ВС, создание условий заблаговременного и по возможности скрытного развертывания (наращивания) ОГ, обеспечение устойчивости управления ими и в конечном итоге успешное проведение первых операций начального периода войны, отражение агрессии.

Следует отметить, что оперативное оборудование космического ТВД обладает само по себе ограниченными сроками существования, требует постоянного поддержания и может быть осуществлено только на базе средств многоразового многоцелевого предназначения и использования, отличающихся высокой степенью заводской готовности.

Основные военно-экономические условия, которые могут влиять на ведение вооруженной борьбы в космическом пространстве, – структура экономики государств, имеющих выход в космос, уровень развития технологии, энергетики, транспорта, финансовой системы и т. д. В настоящее время роль экономики в создании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и материально-технического оснащения войск (сил) неизмеримо возросла даже по сравнению с серединой прошлого столетия. При этом экономика сама является важнейшим объектом поражения в любой агрессии. В связи с этим большое значение приобретает необходимость глубокого и всестороннего изучения военными специалистами экономики возможных противников (агрессоров), их военно-промышленных потенциалов, национальных космических программ. При этом важно оценивать возможности как отдельных стран, так и вероятных коалиций.

В данной публикации авторы не ставят задачу провести детальный анализ военно-экономических условий, которые могут влиять на ход и исход вооруженной борьбы на космическом ТВД, но считают целесообразным в качестве иллюстрации привести данные о возможностях ракетно-космических полигонов (РКП) США по выведению КА на орбиты (табл. 2).

Таблица 2



Примечание. Данные таблицы приведены с учетом возможностей законсервированных в настоящее время стартовых комплексов, без учета возможностей промышленности по поставке КА и необходимых условий запуска КА.

Из таблицы 2 следует, что США способны практически в течение суток сформировать мощную ОГ, обладающую глобальными возможностями.

Особенности проведения операций, боевых действий на космическом ТВД, ровно как и на других, определяются физико-географическими условиями. При этом физико-географические условия космического ТВД существенно отличаются от физико-географических условий традиционных континентальных, морских (океанских) ТВД и характеризуются большим количеством факторов, имеющих различную физическую сущность и содержащих значительную случайную составляющую, широким воздействием на космическую технику, слабой структурированностью и малой изученностью, сложностью учета и прогнозирования.

К основным факторам, которые формируют условия боевого применения на космическом ТВД, относятся:

сопротивление атмосферы и влияние гравитационного, магнитного, электрического полей Земли;

действия Луны, Солнца и других планет;

явления и процессы, происходящие в ионосфере Земли;

факторы космического пространства – глубокий космический вакуум, тепловые условия воздействия в космическом полете, метеорные потоки, космические лучи и корпускулярные излучения, ионизирующие излучения радиационных поясов Земли, электризация КО.

Не останавливаясь здесь на детальном анализе влияния приведенных факторов на КС (это тема отдельного исследования), авторы считают необходимым показать возможные последствия этого влияния. А эти последствия таковы:

изменяются элементы орбит КА, входящих в состав ОГ КС, в результате чего они будут не в состоянии выполнять возложенные на них задачи с требуемой эффективностью;

возникают помехи на линиях связи «борт КА – Земля» и «Земля – борт КА», которые могут привести к нарушению управления КА ОГ со всеми вытекающими последствиями;

сокращается время активного существования КА на орбитах, что в свою очередь может привести к возрастанию эксплуатационных расходов на поддержание КС в требуемых режимах функционирования;

снижается коэффициент полезного действия бортовых солнечных батарей КА в результате плавления, испарения и ионизации элементов их конструкций;

изменяются оптические характеристики терморегулирующих покрытий и бортовых оптических приборов. Возникающие кратеры на поверхности оптики могут значительно изменить пропускную способность бортовой аппаратуры обнаружения и привести к выдаче ложных сигналов;

испаряются и постоянно стираются поверхностные слои материалов корпусов КА;

уничтожаются адсорбированные пленки и некоторые типы смазок могут превращаться в абразивные материалы;

происходят пробои оболочек корпусов КА и нарушается герметичность их отсеков;

возникают электрические разряды на поверхностях КА.

В конечном итоге воздействие указанных выше факторов приводит к снижению надежности функционирования КА КС, их боевых возможностей и к невыполнению ими поставленных задач.

Следовательно, чтобы уменьшить отрицательное воздействие факторов, формирующих условия боевого применения средств на космическом ТВД, необходимо применять комплекс специальных мер, способов защиты. В настоящее время задача состоит в том, чтобы отыскивать более эффективные по сравнению с уже существующими и технологически реализуемые меры и способы защиты КА с учетом того, что они становятся многоцелевыми, а время их активного существования на орбите увеличивается.



Для космического ТВД характерны глобальность, экстерриториальность, возможность выхода к любой точке Земли за минимальное время и нанесения внезапного удара. Фото: NASA

Прежде чем вести речь об особенностях космического ТВД по сравнению с традиционными континентальными, морскими (океанскими) ТВД, стратегическими зонами и районами, необходимо отметить следующее. Существование важнейшего элемента космического ТВД – ОГ КА подчиняется объективным законам теории полета КА. В соответствии с этими законами КА, принадлежащие различным ОГ и различным государствам, могут двигаться вокруг Земли в одних и тех же плоскостях, которые выбираются при баллистическом проектировании КС исходя из их целевого предназначения. При этом трассы полета КА, диапазон широт которых определяется только величиной угла наклона плоскости орбиты к плоскости земного экватора, будут проходить по территории всех государств, расположенных в соответствующем диапазоне широт. Это объективная реальность, которую нельзя не учитывать.

Опираясь на вышеизложенное, сформируем особенности космического ТВД. К ним, по нашему мнению, относятся следующие:

глобальность, экстерриториальность космического ТВД, возможность выхода к любой точке Земли (жизненно важному району) за минимальное время и нанесения внезапного удара;

высокая динамичность обстановки, обусловленная космическими скоростями движения объектов;

сложные физико-географические условия, обусловливающие высочайшие требования к космическим системам ВВСТ;

сложности в организации и осуществлении всех видов обеспечения боевых действий (боевого применения), прежде всего материально-технического обеспечения;

невозможность использования некоторых поражающих факторов обычного оружия и самые благоприятные условия для применения лазерного, пучкового и других видов экзотического оружия;

потребность огромных затрат на создание КА и развертывание КС различного предназначения и обеспечение их нормального функционирования;

существование группировок сил и средств в одном пространственно-временном измерении (в первую очередь ОГ КА на орбитах, близких по своим элементам) и размещение НКУ на огромных территориях в границах противоборствующих стран и за их пределами в различных сферах – на суше, море, в воздухе, космосе;

специфические сложности в изучении и оперативном оборудовании космического пространства с целью использования его для решения задач обеспечения национальной и военной безопасности государства;

действие специфических факторов, компенсация которых требует проведения дорогостоящих фундаментальных исследований и применения сложных компенсационных мер, способов;

невозможность запрещения полетов космических средств противника над территорией страны как в военное, так и в мирное время.

Таким образом, в настоящее время можно с полным основанием утверждать, что сформировалась новая сфера вооруженной борьбы – космический ТВД. При этом важность и значимость этой сферы постоянно возрастают, а ее особенности обусловливают все возрастающую зависимость эффективности вооруженной борьбы на суше, море и в воздухе от эффективности боевого применения и возможностей космических вооружений.

Василий Яковлевич Долгов,

кандидат технических наук, доцент кандидат технических наук, доцент