Возможности быстрого реагирования ВВС стран мира на сложившуюся обстановку в 2013 г. подтвердились при выполнении различных боевых задач – от участия в вооруженном конфликте в Мали до переброски гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения на Филиппинах.

Фото: US AIR FORCE

В ходе операции в Мали, которая началась в январе 2013 г., поддержку военно-воздушным силам Франции оказывали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У), заправщики, военно-транспортные самолеты (ВТС) различных европейских государств и США. Это сотрудничество в определенной мере является показательным и наглядно демонстрирует высокий уровень слаженности, которого можно достичь за относительно небольшой промежуток времени. Вероятно, подобного взаимодействия предстоит добиваться и ВВС государств – участников международных сил содействия безопасности ISAF (International Security Assistance Force) в Афганистане для оказания действенной поддержки правительству страны после вывода основного воинского контингента в конце этого года. Одновременно ВВС Афганистана оснащаются новой техникой, в частности в феврале 2013-го принято решение передать им 20 турбовинтовых учебно-боевых самолетов (УБС) EMB-314 «Супер Тукано» (Super Tucano) производства американской компании «Сьерра-Невада» (Sierra Nevada) и бразильской «Эмбраер» (Embraer). Наращиваются возможности военно-транспортной авиации (ВТА) Афганистана, в состав которой были введены ВТС С-27A производства «Аления Норт-Америка» (Alenia North America) и C-130H компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin).

Несмотря на секвестр

В Соединенных Штатах секвестрирование оборонного бюджета, одобренное конгрессом, может оказать на ВВС страны крайне негативное влияние в долгосрочной перспективе. С целью экономии денежных средств рассматривается возможность вывода из состава военно-воздушных сил целых типов техники. Как в прошлом, так и в текущем году американскими законодателями неоднократно обсуждалась возможность сокращения всех штурмовиков A-10 производства «Фэйрчайлд Репаблик» (Fairchild-Republic) в связи с тем, что их эффективность при выполнении боевых задач в Афганистане была относительно невысокой. Однако несмотря на постоянно возникающие предложения о секвестре, американские ВВС по-прежнему численно превосходят аналогичные силы любого потенциального противника.

Вместе с тем отрыв постоянно сокращается. В частности, общее количество самолетов в военно-воздушных силах стран Азиатско-Тихоокеанского региона на данный момент примерно на 800 единиц меньше, чем в строю ВВС США.

Графика Юлии Гореловой

В текущем году американские военные получили последние заказанные ВТС C-17 производства «Боинга» (Boeing). Пять таких самолетов переданы военно-воздушным силам Индии. Ожидается, что завод компании «Боинг» в Лонг-Бич (Калифорния) прекратит сборку С-17 в 2015 г.

Несмотря на значительное сокращение оборонных расходов многих стран мира, из состава всех национальных ВВС было выведено относительно небольшое количество авиатехники – всего около 75 единиц. По данным справочника «Уорлд эйр форсез-2014» (World Air Forces 2014 г.) компании «Флайт Глоубал» (Flight Global), всего на данный момент в строю находится более 63 тыс. машин различного назначения. Из них 50,7 тысячи составляют боевые и специальные самолеты, заправщики и транспортники, боевые вертолеты и учебно-тренировочные самолеты (УТС). Около 5300 единиц включены в состав оплаченных контрактов и будут переданы в ВВС в ближайшее время. Ожидается приобретение еще примерно 6800 машин.

На Северную Америку из общего мирового парка военных самолетов приходится около 14,1 тыс. В то же время в каждой из отдельных категорий летательных аппаратов этот регион располагает относительно небольшим количеством авиатехники.

Рост количества авиатехники по сравнению с 2013 годом наблюдался, таким образом, в Северной Америке, АТР, Латинской Америке, России и странах Содружества Независимых Государств. Напротив, сокращение парка произошло в Европе, Африке, странах Ближнего Востока. Например, ВВС Германии вывели из своего состава самолеты F-4 «Фантом» производства «Макдоннелл Дуглас» (McDonnell Douglas). Франция распрощалась с истребителями «Мираж-F1» (Mirage F1), выпускавшимися авиакомпанией «Дассо» (Dassault). Великобритания сократила парк ВТС за счет C-130K компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) и VC10 производства «Виккерс» (Vickers).

Потери и приобретения

Внутренние конфликты в странах Ближнего Востока привели к потерям в военно-воздушных силах региона и соответственно к существенному их сокращению. Согласно оценочным данным парк ВВС охваченной гражданской войной Сирии сократился с 715 до 473 машин. Уменьшение количества авиатехники в строю произошло и в нестабильном Египте, в частности из строя было выведено 105 устаревших истребителей F-6 и F-7 производства КНР. В определенной мере Израиль, который проводит активные воздушные операции с участием боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов в районе Синая и границы с Сирией, может сократить столь существенный спад. В настоящее время страна ведет переговоры с США по вопросу приобретения новейших малозаметных истребителей 5-го поколения F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II). Израиль может также в недалеком будущем приобрести значительное количество авиатехники с целью противостояния Ирану. В настоящее время в США проходят обучение израильские экипажи ВТС С-130J. Именно Израиль намерен стать первым международным оператором конвертоплана V-22 «Оспри» (Osprey) производства компаний «Белл» (Bell) и «Боинг». Согласно заявлению министра обороны США Чака Хейгела в эту ближневосточную страну будет поставлено шесть конвертопланов V-22.

Что касается региона АТР, то здесь рост количества авиатехники, вероятно, вызван программой модернизации ВВС Индии. Военно-воздушные силы страны ввели в строй ВТС С-17, 20 УТС PC-7 Mk II производства компании «Пилатус» (Pilatus) и три морских патрульных и противолодочных самолета P-8I «Посейдон» (Poseidon).



Графика Юлии Гореловой

В состав ВВС Индонезии были включены УТС G120TP, а также Т-50 производства «Кориа аэроспейс индастриз» (Korea Aerospace Industries – KAI).

ВВС Китая также усиливаются. Были проведены летные испытания ВТС Y-20 «Сянь» (Xian), увеличилось количество испытательных полетов с палубы авианосца «Ляонин» морских истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Старый Свет сокращает закупки

Фото: US AIR FORCE

Крупнейшая в мире программа по созданию малозаметного истребителя пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» развивается достаточно успешно. После года стендовых испытаний самолет F-35C (версия с коротким взлетом и посадкой) успешно взлетел с палубы универсального десантного корабля «Уосп» LHD-1 (USS Wasp). С истребителей семейства F-35 были также проведены стрельбы ракетными боеприпасами. Относительно недавно компания «Локхид Мартин» получила от Пентагона новые заказы на производство этих самолетов. Республика Корея, в частности, приняла решение закупить от 40 до 60 F-35. Вместе с тем ряд стран отказывается от приобретения этих самолетов. Например, Нидерланды приняли решение сократить число планируемых к закупке F-35 с 85 до 37 машин, а Италия – с 90 до 45.

Европейский истребитель «Тайфун», в создании которого принимает участие ряд государств Западной Европы, испытывает определенные сложности на международном рынке вооружений. Вместе с тем разработчик самолета – компания «БАЕ Системз» (BAE Systems) возобновила поставки самолетов в Саудовскую Аравию, в составе ВВС которой находятся 32 из 72 заказанных истребителей. Были проведены летные испытания третьей производственной серии (Tranche 3) «Тайфуна».

Начались поставки ВТС A400M производства компании «Эрбас» (Airbus). В настоящее время два самолета переданы ВВС Франции, до конца года ожидается начало поставок военно-воздушным силам Турции. Однако Испания сократила заказы на A400M с 27 до 14 машин.

Определенные проблемы проявляются и в секторе боевых вертолетов. Франция и Германия подписали соглашение с «NH индастриз» (NH Industries) и компанией «Эрбас хеликоптерс» (Airbus Helicopters) о сокращении объема заказов на боевой вертолет «Тайгер» (Tiger) и NH90.